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2022.02.12 08:35

Япония и Нидерланды призвали своих граждан срочно покинуть Украину

Радио «Cвобода»2022.02.12 08:35
Киев
Киев / фото Shutterstock.com

МИД Японии призвал своих граждан покинуть Украину при первой же возможности. Токио повысил уровень нахождения в украинских населённых пунктах для японцев до четвёртого, максимального. Со схожим сообщением выступил и посол Нидерландов в Киеве.

Заявления прозвучали через несколько часов после призыва президента США Джо Байдена к согражданам незамедлительно покинуть территорию Украины из-за угрозы войны с Россией.

Вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что МИД может посоветовать "неосновному персоналу" диппредставительства в Киеве выехать в Россию. Он обосновал такой шаг опасениями, что США и Великобритания якобы готовят какие-то провокации на территории Украины.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью "Московскому комсомольцу" предположил, что некие внешние силы подталкивают Украину к наступлению в Донбассе.

С осени прошлого года страны Запада заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной и реальной угрозе российского вторжения в эту страну. У границ с Украиной, по последним оценкам, сконцентрировано уже около 120 тысяч российских военных. По данным Госдепартамента США, Москва может начать наступление в самое ближайшее время.

Москва отрицает планы вторжения и объясняет перемещения войск учениями. На фоне напряженности Россия инициировала переговоры с США и НАТО о гарантиях безопасности в Европе, но каких-либо договорённостей пока не достигнуто.

Радио Свобода

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