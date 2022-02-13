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2022.02.13 15:40

Артемий Троицкий. Вальс страуса

Артемий Троицкий, Радио «Cвобода»2022.02.13 15:40
Артемий Троицкий
Артемий Троицкий / M. Repečkos nuotr.

В моём октябрятском детстве самыми страшными людьми-нелюдями были "империалисты", "милитаристы" и "реваншисты". А ещё озноб бил от словосочетаний типа "полицейское государство" и "общество бесправия". К счастью, весь этот ужас клубился и завывал где-то за океаном.

Теперь все те же самые эпитеты безоговорочно и в полной мере применимы к путинско-кадыровской РФ, к её внутренней и внешней политике. Но текстик этот я посвящаю не архитекторам творящегося в России, а тем милым людям, которые упорно, даже фанатично пытаются не замечать того, что в их стране происходит.

Я уже давно не живу в Москве и не бываю в Петербурге, но связи с родиной сохраняю. Круг общения – мои ровесники и люди помоложе. Практически все – представители творческой интеллигенции: журналисты и издатели, музыканты и художники, галеристы и кураторы, режиссёры и продюсеры, учёные и преподаватели. Все весело бунтовали в 2011–2012 годах, многие агитировали за Алексея Навального в 2013-м, некоторые возмущались в 2014-м и выходили на улицы в 2019-м и начале 2020-го. Кто-то (как я, например) уехал восвояси, но большинство осталось.

И вот смотрю я на эти сладкие остатки и отмечаю тенденцию. Популярно стало прятаться от удручающей реальности. "Какая Украина? Какой Кадыров – Делимханов? Какой "Мемориал"? Какие "иноагенты"? Какие аресты-посадки?" Стандартный ответ на вопиющие вопросы: "Только не надо о плохом". Или ещё убедительнее: "Давай не будем множить негатив!" А то и совсем гордо: "Я выше этого!" И разбежались утончённые товарищи по всем пяти (или сколько их в Москве) мишленовским ресторанам, многочисленным выставочным пространствам, театральным премьерам и тренингам личностного роста. Рост пошёл вниз: глубокий изгиб шеи – и голову в песок, как птица страус. Из-под слоя песка доносится ещё один выстраданный ответ: "Ты свалил, а нам тут жить".

Жить можно и не страдая птичьей болезнью гражданского воздержания. Смельчаки будут выходить на одиночные пикеты, писать и постить честные тексты, ловить штрафы и угрозы, получать сроки. Честь им, хвала и восхищение! Но такие всегда в прекрасном меньшинстве. А что же обычные люди? В СССР был накоплен огромный опыт "негероического сопротивления", не столько политического, сколько культурного. Это называлось "фига в кармане". Да, в кармане. Но – фига!

Есть ощущение, что нынешняя запуганная властями и/или коррумпированная подачками "креативная прослойка" в значительной части своей не способна даже на это. Совестливые представители впадают в общественно-политическую кому и не кажут носа из частной и узкопрофессиональной ниши. А бессовестные продолжают множить путинский "позитив".

Классический вальс, как известно, танец трёхтактный. "Р-раз-два-три!" То же самое и с "Вальсом страуса". Фаза первая: наблюдательное длинношеее существо констатирует, что кругом неуютно и опасно. Допустим, что бежать некуда или неохота. Фаза вторая: не желая это безобразие видеть, голова погружается в песок. Вроде нормально. Фаза третья: беззащитная попа страуса между тем никуда не делась, и покой ей никак не гарантирован. The rest is silence.

Радио Свобода

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