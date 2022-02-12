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2022.02.12 12:45

Министр: Из-за угроз в регионе ускоряется реализация проектов модернизации армии

BNS2022.02.12 12:45
Арвидас Анушаускас
Арвидас Анушаускас / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Из-за угроз региональной безопасности ускоряется реализация проектов модернизации армии, говорит министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

В социальной сети Facebook он информировал о решениях, принятых Вооруженными силами Литвы и министерством обороны.

"Проекты охватывают приобретение приоритетных вооружений и военного оборудования, позволяющих уничтожать цели высокой стоимости, осуществлять наблюдение и разведку, обеспечивать транспортировку", - написал Анушаускас.

На вопрос BNS, реализация каких конкретно проектов ускоряется, он сказал, что сейчас не может раскрыть детали.

"Знаете, не могу. Это информация для ограниченного использования. Я могу сказать не более того, что сообщалось. Детали раскрываться не будут. Разумеется, когда начнется продвижение самих проектов, когда будут объявляться конкурсы, то все станет очевидно, но на рабочей стадии, к сожалению, деталей не будет", - сказал министр.

По его словам, увеличенное финансирование системы обороны в последнее время позволило совершить прорыв в сфере модернизации, однако потребности в обеспечении армии современным вооружением, техникой, военным оборудованием остаются высокими.

В последние месяцы напряженность в регионе возросла, так как Россия сконцентрировала на границе с Украиной и в Беларуси более 100 тыс. военнослужащих и военную технику. Запад опасается вероятного вторжения в Украину, хотя Москва это отрицает.

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