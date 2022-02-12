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2022.02.12 10:55

Суд завершил рассмотрение дела MG Baltic, приговор будет вынесен в конце марта

BNS2022.02.12 10:55
На суде по делу MG Baltic
На суде по делу MG Baltic / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Вильнюсский окружной суд завершил рассмотрение дела о политической коррупции концерна MG Baltic, приговор будет вынесен в конце марта.

"Коллегия удаляется для принятия процессуального решения в этом деле, оно будет вынесено 28 марта", - сказала по окончании заседания Нийоле Жимкене.

Это дело, которое расследовала Служба спецрасследований, суд рассматривал почти четыре года - оно было передано в суд в апреле 2018 года, первые заседания состоялись в июне того года.

В деле восемь обвиняемых - пять физических и три юридических лица, их представляли 12 адвокатов.

Прокуратура просит признать виновным в подкупе и торговле влиянием бывшего вице-президента концерна MG Baltic Раймондаса Курлянскиса и приговорить его к шести с половиной годам лишения свободы.

Бывшего председателя литовского Либерального движения Элигиюса Масюлиса предлагается приговорить к семи годам тюрьмы.

Обвинения в этом уголовном деле также предъявлены исполняющему обязанности члена Сейма "трудовику" Витаутасу Гапшису и еще двум бывшим парламентариям - Гинтарасу Степонавичюсу и Шарунасу Густайнису.

За исключением Степонавичюса, обвиняемые получали в разной форме взятки от представителей MG Baltic за принятие в Сейме решений, выгодных для концерна. Степонавичюс обвиняется в злоупотреблениях без признаков взяточничества.

Концерн MG Baltic, который летом сменил название на MG grupe, как юридическое лицо предлагается наказать штрафом в размере 1,5 млн евро, Либеральное движение – штрафом почти в 565 тыс. евро, Партию труда – штрафом около 373 тыс. евро.

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