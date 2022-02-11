Литва, Латвия и Эстония попросили у Беларуси объяснений по поводу концентрации войск

Министерство иностранных дел сообщает, что Литва, Латвия и Эстония запросили у Беларуси разъяснения по поводу мобилизации войск. Беларусь обязана сегодня дать ответ.

Министр Габриэлюс Ландсбергис говорит, что избегание прозрачной информации о военных учениях и размещении российских войск в Беларуси вызывает опасения по поводу агрессивных намерений России и Беларуси.



"Мы призываем Беларусь уважать свои международные обязательства и обеспечить информацию о масштабе и характере военных учений", - говорит глава литовской дипломатии.



Вчера Москва и Минск начали активную часть совместных военных учений. Они продлятся до 20 февраля. По данным Минобороны России, будут проводиться учения по «подавлению и противодействию внешней агрессии».



Москва и Минск не раскрывают, сколько военнослужащих принимает участие в учениях, но США говорят, что Россия направила около 30 000 военнослужащих в несколько районов Беларуси.