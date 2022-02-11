После отмены паспорта возможностей снизились темпы вакцинации: в чем реальная причина?

Темпы вакцинации от COVID-19 в Литве начали заметно снижаться. Министерство здравоохранения отмечает, что это не связано напрямую с отказом от паспорта возможностей.

28 января премьер-министр Ингрида Шимоните заявила о намерении отказаться от применения в Литве ковидного сертификата. По статистике, в тот день от COVID-19 в этот день было привито около 8,5 тысяч человек.

Всего спустя три дня, 31 января, количество привитых составило около 3,5 тысяч человек.

Уже стало обычным явлением, что количество вакцинированных людей намного ниже по выходным, а по субботам и воскресеньям прививаются несколько сотен человек.

В январе наибольшее количество привитых за сутки было зафиксировано в пятницу, 7 января. В этот день было привито 23,3 тысяч человек. Всего за один месяц этот показатель сократился до 1680 — именно столько людей было вакцинировано во вторник, 8 февраля.

Поликлиники: темпы вакцинации замедлились



Вакцинация / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Представители медицинских учреждений и аптек, оказывающих услуги по вакцинации, также сообщили порталу LRT.lt, что вакцинирующихся становится все меньше.

Координатор по коммуникации столичной Антакальнисской поликлиники Рута Ванагене подтвердила порталу LRT.lt, что количество людей, прививающихся от COVID-19, уменьшается и резко упало после того, как стало известно о планах отказаться от паспорта возможностей.

«Скажем, в последнюю неделю января, с 24 по 30, мы вакцинировали около 1500 пациентов, а в первую неделю февраля, когда люди знали, что паспорт будет отменен, мы вакцинировали 660 пациентов», — прокомментировала Р. Ванагене.

Еще меньше пациентов зарегистрировались на вакцинацию в Антакальнисской поликлинике с 7 по 13 февраля. По данным на 9 февраля на вакцину за этот период зарегистрировались 300 пациентов.

«Конечно, люди все еще могут регистрироваться, свободные места есть», — сказала координатор по коммуникации Антакальнисской поликлиники.

Верига: причина не только в паспорте возможностей



Аурелиюс Верига / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Бывший министр здравоохранения, «крестьянин» Аурелиюс Верига рассказал порталу LRT.lt, что так как ревакцинация была условием для получения паспорта возможностей, то после отказа от использования этого документа часть населения не видит потребность в получении третьей дозы вакцины.

«Люди просто больше не спешат прививаться. Но надо помнить, что картинка тут шире, чем просто паспорт возможностей. Вспомним все дискуссии, которые ушли на второй план из-за отмены паспорта.

Помните, ведь также были дебаты о количестве антител, о третьей дозе для переболевших людей, о том, были ли они привиты или нет. Это не просто паспорт возможностей, (проблема – ред.) шире», — прокомментировал А. Верига.

Он также акцентировал, что часть населения до сих пор не вакцинирована из-за отсутствия информации. По словам депутата Сейма, у некоторых жителей до сих пор есть опасения и сомнения по поводу побочных эффектов вакцины, и на эти вопросы, по его словам, пока нет ответа.

«Это старый спор о том, почему не вакцинируются пожилые люди. Ходили слухи, что дети не разрешали, но, насколько я знаю от людей, проводивших опросы, был общий страх перед побочными эффектами. Причина также в том, что людям не на чем было приехать в прививочный пункт. Я не могу ответить, решены ли эти [проблемы]», - сказал порталу LRT.lt А. Верига.

Министерство не связывает тенденцию с паспортом возможностей



Проверка паспорта возможностей / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Портал LRT.lt обратился к Министерству здравоохранения с вопросами о причинах снижения показателей вакцинации. В письменном комментарии его представители указали, что сокращение числа вакцинирующихся может быть не связано с отказом от паспорта возможности.

«Объемы ревакцинации снижаются со второй недели января, поэтому эту тенденцию не следует связывать с приостановкой действия паспорта. Неявка зарегистрированного населения на вакцинацию также может быть связана с увеличением числа больных и изолированных», — сообщили порталу LRT.lt представители министерства.

За последние сутки 164 человека в стране были привиты первой дозой вакцины от COVID-19. В целом за сутки было привито 1709 человек. С начала вакцинации первой дозой вакцины в Литве привито около 70% населения.