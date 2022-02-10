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2022.02.10 15:37

Жириновский две недели скрывал заражение COVID-19

Радио «Cвобода»2022.02.10 15:37
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский / Vida Press nuotr.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, о госпитализации которого стало известно 9 февраля, заразился коронавирусом ещё две недели назад, но до последнего момента скрывал свой диагноз, полагая, что информация о его заболевании внесёт ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Сам Жириновский, по его словам, делал прививку от COVID-19 уже восемь раз. В своем телеграм-канале лидер ЛДПР уточнял, что первые три раза прививался "Спутником V" и "Спутником Лайт", затем три раза – "ЭпиВакКороной", а седьмая и восьмая дозы были сделаны препаратом "КовиВак".

С началом болезни лидера ЛДПР коллегам по партии было объявлено, что он временно ушёл на домашний карантин в профилактических целях на фоне массового распространения в России варианта "омикрон".

2 февраля врачи рекомендовали Жириновскому продолжить лечение в больнице. Политик согласился на госпитализацию в главный корпус больницы в районе Крылатское только при условии, что ему обеспечат постоянный контакт с подчиненными и возможность работать в палате.

Сейчас он находится в Центральной клинической больнице. Об этом ТАСС рассказали в Минздраве.

В ведомстве уточнили, что состояние здоровья 75-летнего Жириновского оценивается как стабильное. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее о госпитализации Жириновского сообщали СМИ со ссылкой на собственные источники. О том, что состояние политика оценивается как тяжелое, писал ТАСС. Телеграм-канал Mash уточнял, что Жириновский попал в больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавирусной инфекции. Источники "Коммерсанта" и других СМИ сообщали, что у Жириновского зафиксировано значительное поражение легких. В его палате установлен аппарат искусственной вентиляции легких, однако он используется лишь в режиме кислородной маски, помогающей быстрее справиться с последствиями заболевания.

При этом сам Владимир Жириновский, как утверждает собеседник "Коммерсанта", свою болезнь вообще не замечает. С утра до вечера пациент смотрит новости и раздает команды по телефонам, едва успевая заряжать аппараты и передавать их помощнику для отправки сообщений сотрудникам, рассказал источник издания.

Радио "Свобода"

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