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2022.02.10 17:16

Шимоните: зенитно-ракетные комплексы Stinger поступят в Украину в ближайшие дни

BNS, LRT.lt2022.02.10 17:16
И. Шимоните
И. Шимоните / D. Umbraso/LRT nuotr.

Имеющиеся у Литвы переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger будут переданы Украине в ближайшие дни, заявила премьер Ингрида Шимоните.

"Мы увеличиваем число военных инструкторов в стране и обеспечиваем Украину дополнительным вооружением и оборудованием. (...) В Украину в ближайшие дни поступят ПЗРК Stinger. Я надеюсь и искренне желаю, чтобы Украина никогда ими не воспользовалась", - сказала премьер на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Она также подчеркнула, что Литва возобновляет реабилитационные услуги для украинских военных.

Литва также передает специальным вооруженным силам Украины переносные термовизоры.

В свою очередь премьер Украины Денис Шмыгаль сказал, что помощь Литвы "важна и своевременна".

Шимоните также проинформировала, что в этом месяце в Киеве работает специальная правительственная миссия, которая выясняет, как Литва могла бы расширить помощь Украине - как в двустороннем формате, так и в формате ЕС.

"Можете рассчитывать на твердую и неизменную поддержку Литвы - сейчас и всегда", - сказала она.

По словам премьера, в последние десять лет Украина защищает не только свое право на демократическое направление страны, не только суверенитет, но и обеспечивает "безопасность и порядок в Европе".

"Миропорядок, при котором несколько сильных мира сего в темных дворцах делят сферы влияния на основании тайных соглашений, уже давно в прошлом и должен кануть в Лету", - сказала Шимоните.

Россия сконцентрировала на границе с Украиной и в Беларуси более 100 тыс. военнослужащих и военную технику. Запад опасается вероятного вторжения в Украину, хотя Москва это отрицает.

# Литва
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