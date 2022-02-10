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2022.02.10 13:44

Украина начинает военные учения в ответ на маневры России и Беларуси

Deutsche Welle2022.02.10 13:44
Украинские военные
Украинские военные / AP nuotr.

Военные учения на целом ряде полигонов в Украине пройдут 10-20 февраля, сообщил министр обороны Алексей Резников. Параллельно с ними проводятся маневры РФ и Беларуси.

В качестве реакции на российско-белорусские военные учения "Союзная решимость - 2022", начавшиеся в четверг, 10 февраля, Украина в тот же день открывает свои маневры. Их проведение анонсировал 8 февраля министр обороны Алексей Резников в эфире телеканала ICTV.

По его словам, до 20 февраля учения будут проходить на полигонах в Ковеле, Овруче, Широком Лане, Алешковских песках, Чугуеве, Чернигове, Сумах и Одессе. "И это только полигоны. А есть еще отдельные площадки, места, где будут проходить обучение украинских вооруженных сил", - заявил Резников.

Он также сообщил, что в ходе маневров будут использоваться разведывательно-ударные беспилотные комплексы Bayraktar и противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые были получены Киевом от иностранных партнеров. Какое числоукраинских военнослужащихучаствуют в учениях, не сообщается.

Совместные учения России и Беларуси

Российско-белорусские военные учения "Союзная решимость - 2022" проходят также с 10 по 20 февраля. В их ходе военнослужащие отрабатывают "задачи по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства", сообщило Минобороны РФ.

Маневры проводятся, в том числе, на белорусских полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. Число участников учений не называлось. Учения "Союзная решимость - 2022"проходят на фоне обострившегося конфликта вокруг Украины. Их проведение раскритиковали, в числе прочих, Соединенные Штаты, которые считают такие действия ведущими к дальнейшей эскалации.

Во второй половине 2021 года и начале 2022-го РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. На Западе опасаются, что Москва готовится к вторжению в соседнюю страну, но Кремль отрицает планы такой операции. Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесла результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит беспрецедентными санкциями. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

DW

# В мире# украино-российский конфликт
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