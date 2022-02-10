В Литве - 11 940 новых случаев коронавируса, 1,7 тыс. человек заразились повторно

За минувшие сутки в Литве было выявлено 11 940 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 7 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

Уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 5265,4 случая на 100 тысяч жителей.

1 745 человек заразились коронавирусом повторно, 16 человек заразились в третий раз.

С 4 февраля в ежедневную статистику COVID-19 в Литве включаются и повторные заражения, если два положительных результата теста разделяют не менее 90 дней.

6 скончавшихся не были привиты или прошли неполный курс вакцинации.

За последние сутки 163 человека в стране были привиты первой дозой вакцины от COVID-19. В целом за сутки было привито 1758 человек. С начала вакцинации первой дозой вакцины в Литве привито около 70% населения.

В общей сложности в Литве от COVID-19 скончались 8 тыс. человек, из них 793 были полностью привиты.

В больницах на лечении находятся 1652 пациента с COVID-19, из них 86 – в реанимации.

За минувшие сутки было сделано 22,1 тыс. ПЦР-тестов и 1,9 тыс. тестов на антиген COVID-19.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве коронавирусом переболели 787,5 тыс. человек.