Папа Франциск: война в Украине была бы «безумием»

Папа Римский Франциск заявил, что война в Украине была бы «безумием» и выразил надежду, что напряженность в отношениях этой страны с Россией может быть преодолена путем многостороннего диалога.

Выступая на общей аудиенции в среду, Франциск поблагодарил тех, кто принял участие в предложенном им международном дне молитвы за мир в Украине 26 января.

«Давайте продолжим молить Бога о мире, чтобы напряженность и угрозы войны были преодолены путем серьезного диалога, и чтобы переговоры в Нормандском формате способствовали достижению этой цели», – сказал он.

Участниками Нормандского формата являются Россия, Украина, Германия и Франция.

«И давайте не будем забывать: война – это безумие», – добавил понтифик.



"Голос Америки"