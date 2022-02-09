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2022.02.09 18:09

Папа Франциск: война в Украине была бы «безумием»

"Голос Америки"2022.02.09 18:09
Папа Франциск
Папа Франциск / AP nuotr.

Папа Римский Франциск заявил, что война в Украине была бы «безумием» и выразил надежду, что напряженность в отношениях этой страны с Россией может быть преодолена путем многостороннего диалога.

Выступая на общей аудиенции в среду, Франциск поблагодарил тех, кто принял участие в предложенном им международном дне молитвы за мир в Украине 26 января.

«Давайте продолжим молить Бога о мире, чтобы напряженность и угрозы войны были преодолены путем серьезного диалога, и чтобы переговоры в Нормандском формате способствовали достижению этой цели», – сказал он.

Участниками Нормандского формата являются Россия, Украина, Германия и Франция.

«И давайте не будем забывать: война – это безумие», – добавил понтифик.

"Голос Америки"

# В мире# Россия
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