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2022.02.09 17:08

Жириновский госпитализирован из-за заражения коронавирусом

Deutsche Welle2022.02.09 17:08
Владимир Жириноский
Владимир Жириноский / Shutterstock.com

У председателя ЛДПР выявлено серьезное поражение легких, состояние оценивается как тяжелое, сообщил Telegram-каналу Mash неназванный источник. Ранее Жириновский рассказывал, что восемь раз привился от коронавируса.

Председатель ЛДПР и депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский доставлен в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве, сообщает в среду, 9 февраля, ТАСС по ссылкой на источник в российских политических кругах. По данным агентства, политик находится в больнице уже пару дней, его состояние тяжелое.

Telegram-канал Mash в свою очередь передал, что политик попал в больницу из-за двусторонней пневмонии, начавшейся на фоне коронавируса. По данным канала, у Жириновского поражено 50-75 процентов легких.

В пресс-службе ЛДПР, отвечая на запрос ТАСС о госпитализации политика, наоборот, сообщили, что Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать.

"Сделал восемь уколов и не заболел"
В декабре 2021 года 75-летний Владимир Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал, что восемь раз вакцинировался от коронавируса. "Я не увлекаюсь. Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило", - заявил он, добавив, что возможно, является единственным, кто сделал столько прививок за полтора года.

В своем Telegram-канале Жириновский сообщил, что использовал исключительно российские вакцины. Для первых трех прививок он выбрал "Спутник V", затем три раза укололся "ЭпиВакКороной", а в качестве седьмой и восьмой дозы использовал "КовиВак".

DW

# В мире# Россия
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