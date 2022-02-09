Конституционный суд Литвы прекратил дело о «паспортах возможностей»

9 февраля Конституционный суд Литвы прекратил дело о законности «паспортов возможностей». Суд решил, что оценка устаревшего регулирования была бы бессмысленной, так как правительство остановило действие документа с 5 февраля.

Конституционный суд напомнил, что оценивает вышедшие из силы правовые акты только тогда, когда об этом ходатайствуют другие суды.

Осенью 2021 года группа депутатов Сейма попросила оценить соответствие «паспортов возможностей» Конституции. Депутаты считали, что QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе сегрегировали людей, ограничивали право на образование, работу, собрания и на свободную экономическую деятельность.

С 5 февраля жителям Литвы больше не нужны «паспорта возможностей», чтобы посетить кафе, мероприятия, крупные торговые центры или спортзалы.

Документы, действовавшие с 13 сентября, приостановлены решением правительства на неопределенный срок из-за распространения штамма «омикрон». Заболевать стали как привитые, так и невакцинированные, поэтому власти пересмотрели необходимость ковид-паспортов — они больше не снижают риск заболеть ковидом.



В день отмены «паспортов возможностей» в силу вступил приказ министра здравоохранения, согласно которому лица старше 6 лет обязаны носить маски и респираторы в закрытых общественных местах. Людям без масок запрещено оказывать услуги.

Это требование не распространяется только на инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут носить средства защиты.

Организаторам мероприятий рекомендовано по возможности проверять билеты на открытом воздухе.