Зеленский и Макрон в Киеве обсудили Минские соглашения

В Киеве во вторник прошли переговоры президентов Украины и Франции. Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский встретились в Киеве на следующий день после длительных переговоров французского президента с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

В ответ на просьбу журналиста прокомментировать обращённые к Украине слова Владимира Путина "Нравится, не нравится, терпи моя красавица", Зеленский сказал, что Украина действительно красавица, но Путину не стоило бы называть её "своей", "это уже перебор". Он также сказал, что Украина очень терпелива, несмотря на эскалацию конфликта со стороны России.

Зеленский поблагодарил Макрона за поддержку суверенитета Украины и реформ в этой стране. Президент Франции заявил, что Париж поддерживает стремление Украины к свободе и демократии, а также суверенитет и территориальную целостность Украины.



По словам Макрона, Зеленский подтвердил ему, что Украина готова выполнять Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе. Он сказал, что Зеленский ведёт себя "хладнокровно" перед лицом угрозы российского вторжения. Макрон признал, что есть разные подходы к трактовке Минских соглашений, но призвал к конкретным шагам для того, чтобы найти единое прочтение. По словам Макрона, 10 февраля в Берлине вновь должны встретиться политические советники стран "нормандской четвёрки" - это будет уже вторая встреча за 2 недели. Зеленский выразил надежду, что вскоре пройдёт и саммит стран "нормандской четвёрки" - России, Украины, Германии и Франции.



После переговоров было подписано также несколько соглашений о сотрудничестве Украины и Франции - в частности, о поставке для украинских железных дорог сотен французских локомотивов.

Минские соглашения Макрон назвал "лучшей защитой" для Украины. Соглашения были подписаны в 2015 году, они предполагают возвращение неподконтрольных Украине районов Донбасса под её контроль, однако с рядом условий. Россия считает, что соглашения предусматривают, в частности, необходимость для Украины вести переговоры с поддерживаемыми Россией сепаратистами.



Переговоры проходят на фоне наращивания российской вооружённой группировки у границ с Украиной. Страны Запада опасаются, что Россия может готовить широкомасштабное вторжение в Украину, Россия это отрицает, обвиняя саму Украину в подготовке провокаций. Параллельно с наращиванием группировки Россия выдвинула требования так называемых гарантий безопасности к США и НАТО. На переговорах Макрона и Путина речь шла и об этом.