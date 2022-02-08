Новости

2022.02.08 17:03

Зеленский и Макрон в Киеве обсудили Минские соглашения

Радио «Cвобода»2022.02.08 17:03
Э. Макрон и В. Зеленский (архивное фото)
Э. Макрон и В. Зеленский (архивное фото) / AP nuotr.

В Киеве во вторник прошли переговоры президентов Украины и Франции. Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский встретились в Киеве на следующий день после длительных переговоров французского президента с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

В ответ на просьбу журналиста прокомментировать обращённые к Украине слова Владимира Путина "Нравится, не нравится, терпи моя красавица", Зеленский сказал, что Украина действительно красавица, но Путину не стоило бы называть её "своей", "это уже перебор". Он также сказал, что Украина очень терпелива, несмотря на эскалацию конфликта со стороны России.

Зеленский поблагодарил Макрона за поддержку суверенитета Украины и реформ в этой стране. Президент Франции заявил, что Париж поддерживает стремление Украины к свободе и демократии, а также суверенитет и территориальную целостность Украины.

По словам Макрона, Зеленский подтвердил ему, что Украина готова выполнять Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе. Он сказал, что Зеленский ведёт себя "хладнокровно" перед лицом угрозы российского вторжения. Макрон признал, что есть разные подходы к трактовке Минских соглашений, но призвал к конкретным шагам для того, чтобы найти единое прочтение. По словам Макрона, 10 февраля в Берлине вновь должны встретиться политические советники стран "нормандской четвёрки" - это будет уже вторая встреча за 2 недели. Зеленский выразил надежду, что вскоре пройдёт и саммит стран "нормандской четвёрки" - России, Украины, Германии и Франции.

После переговоров было подписано также несколько соглашений о сотрудничестве Украины и Франции - в частности, о поставке для украинских железных дорог сотен французских локомотивов.

Минские соглашения Макрон назвал "лучшей защитой" для Украины. Соглашения были подписаны в 2015 году, они предполагают возвращение неподконтрольных Украине районов Донбасса под её контроль, однако с рядом условий. Россия считает, что соглашения предусматривают, в частности, необходимость для Украины вести переговоры с поддерживаемыми Россией сепаратистами.

Переговоры проходят на фоне наращивания российской вооружённой группировки у границ с Украиной. Страны Запада опасаются, что Россия может готовить широкомасштабное вторжение в Украину, Россия это отрицает, обвиняя саму Украину в подготовке провокаций. Параллельно с наращиванием группировки Россия выдвинула требования так называемых гарантий безопасности к США и НАТО. На переговорах Макрона и Путина речь шла и об этом.

# В мире
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Омикрон-штамм коронавируса
24 мин. назад

Литва одной из первых в мире стала включать в статистику повторные заражения COVID-19

Олаф Шольц и Джо Байден
1 ч. назад

Михаэла Кюфнер. Визит Шольца в Вашингтон оказался провальным

\Achema“\
2 ч. назад

Европейские профсоюзы призывают руководство Achema выполнить требования забастовщиков

Образование и Беларусь (ассоциативное фото)
5
2 ч. назад

Меж двух огней. Получает ли белорусская школа в Вильнюсе финансирование и учебники из Беларуси?

5
Гинтаре Скайсте
3 ч. назад

Министр финансов: разовые выплаты лишь раскрутят мельницу инфляции

Йенс Столтенберг
4 ч. назад

НАТО рассматривает возможность долгосрочного присутствия в Восточной Европе

Иосиф Бродский в Нью-Йорке
5 ч. назад

Умерла Валентина Полухина - специалист по творчеству Бродского

"Аэрофлот"
5 ч. назад

СМИ: банки и компании РФ провели учения на случай санкций и отключения от SWIFT

Рамунас Миляускас
5 ч. назад

Глава Achema: я не подпишу коллективный договор, зарплаты растут ежегодно

Вильнюс
6 ч. назад

В Литве - 9844 новых случая коронавируса

Россия (ассоцитавное фото)
2022.02.08 10:24

Бывший глава МИД Пятрас Вайтекунас: Россия сейчас готовит операцию по раскраске карты в российские цвета

Achema
2022.02.08 09:29

Работники литовской компании Achema начали бессрочную забастовку

Вильнюс
2022.02.08 11:22

В Литве - 9844 новых случая коронавируса

Рамунас Миляускас
2022.02.08 11:49

Глава Achema: я не подпишу коллективный договор, зарплаты растут ежегодно

А. Анушаускас
2022.02.08 09:21

Анушаускас: решение Германии направить больше военных в Литву – важный знак

Владимир Путин и Эммануэль Макрон
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.02.08 08:27
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Следующие дни будут решающими". Путин и Макрон говорили об Украине почти шесть часов

Образование и Беларусь (ассоциативное фото)
5
2022.02.08 15:07

Меж двух огней. Получает ли белорусская школа в Вильнюсе финансирование и учебники из Беларуси?

5
Гинтаре Скайсте
2022.02.08 13:59

Министр финансов: разовые выплаты лишь раскрутят мельницу инфляции

"Аэрофлот"
2022.02.08 12:13

СМИ: банки и компании РФ провели учения на случай санкций и отключения от SWIFT

Нурсултан Назарбаев
2022.02.08 08:44

Назарбаев официально лишен возможности влиять на политику Казахстана