Литва одной из первых в мире стала включать в статистику повторные заражения COVID-19

В правительстве объявили, что Литва одной из первых в мире начала публиковать информацию о повторных заражениях коронавирусом, пишет BNS.

«Только несколько стран начали публиковать показатели повторного заражения. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний обратил внимание на важность данных о повторных заражениях, поэтому мы приветствуем усилия Департамента статистики Литвы в том, чтобы быть в числе первых», — заявили в правительстве.

В Кабмине полагают, что в ближайшее время к такому подходу присоединятся все больше стран-членов ЕС.

С конца прошлой недели в ежедневную статистику COVID-19 в Литве включаются и повторные заражения, если два положительных результата теста разделяют не менее 90 дней. До этого официально сообщалось только о первичных случаях заражения коронавирусом.



По данным Департамента статистики, такой подход стал актуальным с распространением омикрон-штамма. Ранее повторные заражения не превышали 1%, но с января стали составлять почти 15% всех зарегистрированных случаев.



"Новая газета - Балтия"