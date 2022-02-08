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2022.02.08 15:07

Меж двух огней. Получает ли белорусская школа в Вильнюсе финансирование и учебники из Беларуси?

Наталия Зверко, LRT.lt2022.02.08 15:07
Образование и Беларусь (ассоциативное фото)
Образование и Беларусь (ассоциативное фото) / Shutterstock.com

В Литве с 1994 года в Литве действует вильнюсская гимназия им. Франциска Скорины. После президентских выборов в 2020 году режим Александра Лукашенко стал преследовать всех инакомыслящих, в том числе и несогласных с его политикой педагогов, которые критиковали систему образования и насаждение идеологии в учебниках.  LRT.lt решил поинтересоваться, получает ли вильнюсская белорусская гимназия поддержку и литературу из Беларуси. 

В 1994 году в Вильнюсе была открыта единственная в Литве общеобразовательная школа с белорусским языком обучения. В 2013 году решением городского совета Вильнюса она была преобразована в Вильнюсскую гимназию им. Ф. Скорины.

Как указано на сайте гимназии, основной язык обучения в школе – белорусский, однако некоторые предметы преподаются на литовском. В гимназии обучение ведется с 1 по 12 класс. С 2014 года здесь была открыта группа дошкольного образования.

Учредителем гимназии является Вильнюсское самоуправление.

Министерство: это надо узнавать в школе

Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM)
Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) / BNS

LRT.lt поинтересовался у Министерства образования, науки и спорта Литвы поинтересовался, получает ли школа им. Ф. Скорины финансирование из Беларуси.

«Получает ли школа им. Ф. Скорины финансирование из Беларуси, может ответить учредитель - Вильнюсский муниципалитет, поскольку он контролирует документы финансовой отчетности. Из государственного бюджета Литвы эта школа, как и другие школы, где обучение ведется на языке национальных меньшинств, получает на 20-25% больше финансирования, чем школы с литовским языком обучения», - сообщили в Министерстве образования, науки и спорта Литвы.

Как отметило министерство, учебники закупаются самими школами по согласованию с учителями, а решение принимает директор школы.

«Школа может приобретать только утвержденные учебники, которые опубликованы в базе данных учебников общего образования. Эта база данных содержит информацию об учебниках, оцененных экспертами, об изданных за рубежом учебниках для изучения иностранного языка, а также об учебниках, подготовленных и изданных в странах Европейского Союза для преподавания родных языков в школах литовских меньшинств», - говорится в комментарии министерства.

По данным ведомства, учебники, представленные в базе данных общеобразовательных учебников, готовятся и представляются на оценку литовскими издательствами. Школы также могут приобретать учебники, изданные за рубежом.

«Средства на учебники из государственного бюджета выделяются из корзины ученика. Школы с преподавание на языках национальных меньшинств на приобретение учебников и учебных пособий получают на 20% больше средств. Если в школах не хватает учебников, то Министерство образования, науки и спорта может выделить средства и инициировать их подготовку и издание. Затем эти учебники централизованно предоставляются школам», - утверждают в Министерстве образования.

Как отмечают в ведомстве, учебники и учебные пособия также могут предоставляются муниципалитетами-учредителями. Учебники также можно приобрести за счет школьного фонда, дотаций населения, спонсоров, а также средств, полученных за услуги, оказываемые школой, такие как аренда школьных помещений.

В министерстве не смогли ответить на вопрос, получает ли школа учебники из Беларуси: «Это надо узнавать в школе».

Самоуправление: школа может приобретать только утвержденные учебники

Švietimo ministerija
Švietimo ministerija / BNS nuotr.

В Вильнюсском самоуправлении подчеркивают, что белорусская гимназия – единственная общеобразовательная школа, действующая на территории самоуправления, которая организует обучение на белорусском языке обучения. Гимназия реализует учебный план в соответствии с общими программами Литовской Республики.

Здесь, правда, отмечают, что в гимназии большинство предметов (кроме родного белорусского языка) преподаются на литовском языке.

«В гимназии обеспечение учебниками по общеобразовательным предметам и их приобретение осуществляется в соответствии с описанием порядка обеспечения учебниками и учебными пособиями в Вильнюсской гимназии им. Ф. Скорины, утвержденного директором гимназии в 2021 году», - прокомментировали в самоуправлении.

«Следует отметить, что гимназия может приобретать только учебники, утверженные Национальным агентством образования. Оценку содержания учебников организует учреждение, уполномоченное Министерством образования, науки и спорта Литовской Республики (Национальное агентство по образованию)», - отмечают в муниципалитете.

В 2020 и 2021 годах на приобретение учебников и учебных пособий школе было выделено по 4000 евро.

Директор гимназии: помощь от Беларуси не принимается

«Малая подорожная книжка» Ф. Скорины, 1522 г.
«Малая подорожная книжка» Ф. Скорины, 1522 г. / Energetikos ir technikos muziejaus archyvo nuotr.

Директор гимназии им. Ф. Скорины Диана Стахнович сообщила LRT.lt, что в учебном процессе используются учебники из базы данных учебников по общеобразовательным предметам.

Она также заверила, что в настоящее время гимназия не получает поддержку от Республики Беларусь.

«На уроках белорусского языка и литературы используются учебники, изданные в Республике Беларусь. Обучение идет только по отобранным и подходящим произведениям / текстам в учебниках. Последний раз учебники поступали из Беларуси в 2018 году», - прокомментировала для LRT.lt Д. Стахнович.

По ее словам, отбор текстов и тем из учебников по родному языку, издаваемых в Беларуси, осуществляется в соответствии с утвержденными Министерством образования, науки и спорта Литвы программами, а также обсуждается на методическом совете гимназии.

Образование и Беларусь (ассоциативное фото)
«Малая подорожная книжка» Ф. Скорины, 1522 г.
Švietimo ministerija
Вильнюсское самоуправление
Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM)
# Литва# Беларусь
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