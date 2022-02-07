В Вильнюсе на горе Гедиминаса зафиксирован оползень

На юго-восточном склоне горы Гедиминаса зафиксирован оползень. Это подтвердили Радио ЛРТ представители Литовского национального музея. По данным музея, оползень не угрожает устойчивости горы.

По предварительной оценке, причиной появления оползня стали недавние дожди.

«Ухудшение состояния горы наблюдается с прошлой недели, поэтому Литовский национальный музей, в ведомстве которого находится гора, начал заранее готовиться к возможным оползням. Работа по ликвидации аварии уже началась. Оползень не угрожает устойчивости горы», — говорится в сообщении Национального музея.

Специалисты, осмотревшие место оползня, планируют мероприятия по стабилизации склона и остановке распространения деформации.

Гора Гедиминаса – главная достопримечательность Вильнюса. Этот холм уже более пяти веков назад был превращен в крепостные укрепления.

Легенда гласит, что великому князю Гедиминасу приснился Железный волк, который выл на этом холме, пророчествуя о возведении в этой местности города. Именно на этом холме князь в XIV в. выстроил деревянный замок. Позже Витаутас Великий возвел здесь каменный замок, остатки которого мы видим по сей день.

В 2019 г. в склоне холма были найдены останки руководителей и участников восстания 1863–1864 гг.