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2022.02.07 16:47

Глава МИД ФРГ заявила о безоговорочной поддержке Украины

Deutsche Welle2022.02.07 16:47
Анналена Бербок
Анналена Бербок / AP nuotr.

Отправляясь во вторую поездку в Украину менее чем за месяц, Анналена Бербок пригрозила России жесткими мерами в случае дальнейшей агрессии. Она намерена пообщаться с жителями прифронтовой полосы.

В ходе своего визита в Украину министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) намерена развеять сомнения в том, что Германия стоит на стороне Киева в конфликте с Россией. "Я вновь предельно четко поясню нашу позицию: как партнер Украины в ЕС, НАТО и G7 мы без всяких оговорок выступаем за территориальную целостность страны и на стороне народа Украины", - заявила она в понедельник, 7 февраля, перед отъездом в Украину с двухдневным визитом.

"На любую дальнейшую агрессию России в отношении Украины мы совместно ответим жесткими, очень конкретными мерами", - заверила Бербок, не уточнив, будут ли эти ответные шаги включать отказ Германии от российского газопровода "Северный поток - 2".

По словам германского министра, совершая уже вторую поездку в Украину менее чем за месяц, она продолжает "то, чем занимается дипломатия: усилия по мирной разрядке опасных конфликтов", однако по тому, как в последние недели развивается ситуация между Украиной и Россией, "можно было понять, что это не так-то просто".

Бербок: На карту поставлено не что иное, как мир в Европе

"В то же время, наблюдая за размещением российских войск в приграничной с Украиной зоне, военными маневрами и другими угрожающими жестами и провокациями, мы все осознаем, что поставлено на карту: на карту поставлено не что иное, как мир в Европе", - подчеркнула глава МИД Германии.

Бербок выразила восхищение благоразумием, с которым люди в Украине действуют во взрывоопасной ситуации: "Они живут в постоянном страхе эскалации, пытаясь пережить еще одну зиму в тяжелой гуманитарной ситуации, не видя перспектив - и все это в центре Европы".

Министр сообщила, что она не ограничится переговорами в Киеве, а отправится на линию соприкосновения на востоке Украины между правительственными войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами в Донбассе, где намерена выслушать местных жителей и "из первых уст узнать об их опыте, впечатлениях и проблемах".

В Киеве Бербок посетит мемориал в память о жертвах Голодомора 1932-1933 годов, а также военный госпиталь в Киеве, финансовую поддержку которому оказывает Германия, отмечает агентство dpa.

DW

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