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2022.02.07 14:26

ЦБ Литвы: банкнота в 50 евро является наиболее подделываемым номиналом

BNS, LRT.lt2022.02.07 14:26
Банкнота в 50 Евро
Банкнота в 50 Евро / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Банк Литвы в прошлом году выявил и изъял из оборота 1181 единицу фальшивых евро – на 11% меньше, чем в 2020 году (1329 единиц). Основную их часть составили банкноты – 1041, монеты – 140.

По словам начальника экспертно-технического отдела Банка Литвы Рамуне Юзенене, оборот фальшивых денег продолжает снижаться как в Литве, так и в еврозоне в целом.

В прошлом году, как и прежде, наибольшее количество фальшивых банкнот было номиналом в 50 и 20 евро, что составляет соответственно 53% и 13% всех подделок.

«Хотя шансы получить фальшивую банкноту как в Литве, так и во всей еврозоне очень низкие, мы призываем жителей быть осторожными и обращать внимание на получаемые деньги, проверять их», - сказала Юзенене.

По данным Европейского Центробанка, в прошлом году в еврозоне было выявлено 347 тыс. фальшивых банкнот, что почти на 25% меньше, чем в прошлом году. Большинство из них были номиналом в 20 и 50 евро, что составляло две трети всех поддельных банкнотов.

# Литва
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