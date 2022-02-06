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2022.02.06 15:45

270 мигрантов покинут Литву с пособием в тысячу евро

Новая газета – Балтия2022.02.06 15:45
Мигранты в Литве
Мигранты в Литве / E. Blaževič/LRT nuotr.

С начала года 270 мигрантов согласились добровольно уехать из Литвы с выплатой пособия в 1000 евро. Абсолютное большинство таких мигрантов — граждане Ирака.

«На данный момент есть 272 человека, которые вернутся в страны происхождения в этом году. Абсолютное большинство — с компенсацией в тысячу евро. Они уедут в ближайшее время рейсами в Стамбул, откуда их распределят в места постоянного проживания», — рассказал агентству BNS заместитель начальника Государственной пограничной службы Римантас Петраускас.

По его словам, с 21 января, когда размер пособия был снижен с 1000 до 300 евро, все меньше мигрантов изъявляют желание вернуться домой. Возвращение мигрантов замедляет коронавирус: если у человека выявляют ковид, его высылка откладывается.

В прошлом году в Литву с территории Беларуси попали более 4,2 тысяч нелегальных мигрантов, большинство из них — граждане Ирака. Сейчас в центрах размещения остаются почти 3,1 тысячи человек, остальные покинули Литву добровольно или были высланы.

Новая газета - Балтия

# Литва
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