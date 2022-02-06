Литовские пограничники не пропустили на территорию страны 17 мигрантов

Как информирует Служба охраны государственной границы, в пятницу пограничники не пропустили на территорию Литвы 17 мигрантов, пытавшихся незаконно проникнуть со стороны Беларуси.

В пятницу Служба охраны государственной границы не пропустила в Литву со стороны Беларуси 9 мигрантов, в четверг – 11. В среду и в понедельник в этой статистической категории были нули. Во вторник пограничники развернули 9 мигрантов, в воскресенье – 13.

Мигрантов, пропущенных на территорию Литвы по гуманитарным причинам, в субботу не было.

Как сообщает Служба, в пятницу вечером на той части белорусской территории, что прилегает к Друскининкскому самоуправлению, в воздух было выпущено 13 сигнальных ракет.

Литовско-белорусская граница / D. Umbraso/LRT nuotr.

С начала августа прошлого года, когда пограничники получили право не пропускать мигрантов, пытающихся пройти в не предназначенных для этого местах, сотрудники службы развернули 8 291 иностранца.

Литовские пограничники и военнослужащие, приданные им в помощь, в минувшие сутки не применяли служебного оружия, не прибегали к специальным средствам или к мерам физического принуждения.

Между тем, латвийские пограничники в пятницу развернули 49 мигрантов со стороны Беларуси.