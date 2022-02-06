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2022.02.06 10:20

В Нидерландах обнаружен новый, более опасный вариант ВИЧ

BBC News
BBC News Русская служба2022.02.06 10:20

Ученые Оксфордского университета выявили в Голландии 17 случаев заражения новым опасным вариантом вируса иммунодефицита человека - более заразным (то есть легче передающимся от человека к человеку) и оказывающим еще более разрушительное воздействие на здоровье.

При заражении ВИЧ вирус разрушает клетки иммунной системы больного (CD4). В результате его иммунная защита постепенно ослабевает, и рано или поздно инфицированный оказывается беззащитен перед любыми патогенами. Вредоносные грибки, вирусы и бактерии размножаются в организме больного, не встречая практически никакого сопротивления, и тогда болезнь переходит в СПИД.

Обычно в отсутствие необходимой терапии иммунная защита больного постепенно ослабевает и в течение 6-7 лет сходит на нет. Новый вариант ВИЧ, получивший название VB, приводит к тому же результату почти втрое быстрее - всего за два-три года.

Одна из причин такого стремительного развития - необычайно высокая вирусная нагрузка, то есть концентрация в крови больного вирусных частиц. У пациентов, зараженных вариантом VB, она превышает показатели "обычного" вируса в три-пять раз.

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Science, выявило 17 носителей нового варианта вируса: 15 пациентов из Нидерландов, один из Швейцарии и один из Бельгии. Расшифровка вирусного генома выявила множество мутаций, разбросанных по всей цепочке РНК.

Авторы исследования уточняют, что антиретровирусные препараты, блокирующие размножение вируса в организме, прекрасно работают и против варианта VD, так что, по их словам, повода для паники нет.

По данным ВОЗ, на планете живет почти 38 млн человек, которым официально поставлен диагноз ВИЧ, однако эксперты не сомневаются, что на самом деле инфицированных на порядок больше. С начала эпидемии вирус унес по разным подсчетам от 27 до 48 млн человек.

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