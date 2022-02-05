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2022.02.05 11:00

Тереза Мэй и Федерика Могерини претендуют на пост главы НАТО

Радио «Cвобода»2022.02.05 11:00
Флаг НАТО
Флаг НАТО / BNS nuotr.

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и бывшая глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини вошли в число возможных кандидатов на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает германское агентство dpa со ссылкой на источники в военном союзе.

На должность также претендуют премьер-министры Нидерландов и Эстонии, а также президент Румынии.

Нового главу НАТО должны выбрать на саммите стран союза в июне 2022 года. Кандидатуру претендента должны одобрить все 30 стран.

Нынешний генеральный секретарь НАТО норвежец Йенс Столтенберг возглавляет организацию с 2014 года. 4 февраля стало известно, что он избран главой Центробанка Норвегии. Занять этот пост он должен в сентябре. Тогда же истекают его полномочия в НАТО.

Общий срок пребывания на посту Столтенберга составит почти восемь лет. Дольше него организацию в течение 13 лет возглавлял Йозеф Лунс – с 1971 по 1984 год.

Генеральный секретарь НАТО координирует действия стран союза и председательствует на заседаниях Североатлантического совета. Глава НАТО не принимает политических решений – они остаются за странами союза.

Радио Свобода

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