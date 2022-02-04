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2022.02.04 17:24

Премьер Литвы: ситуация в регионе остается напряженной, Россия пытается расколоть союзников

BNS, LRT.lt2022.02.04 17:24
И. Шимоните
И. Шимоните / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ситуация с безопасностью в регионе остается напряженной, Россия своими требованиями пытается подорвать единство союзников, считает премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Об этом она сказала после заседания Совета министров стран Балтии в Риге.

"К сожалению, сегодня ситуация не выглядит более обнадеживающей, поэтому очень важно, чтобы мы продолжали активно сотрудничать, озвучивая общие позиции", – заявила премьер в пятницу журналистам.

Политик подчеркнула, что Европа сейчас сталкивается с трудно предсказуемым поведением России.

«Я бы расценила это как попытку расколоть (...) союзников и партнеров, поэтому нам надо оставаться сплоченными. (…) По мере роста геополитической напряженности для нас крайне важно не принимать навязанные Россией нарративы о каких-то зонах интересов, об изменении архитектуры безопасности», — заявила Шимоните.

По ее словам, требование Кремля, чтобы НАТО отказалась от политики открытых дверей, неприемлема, поскольку "нарушает право государств на выбор собственной внешней политики и политики безопасности".

По словам Шимоните, размещение российских войск в Беларуси «вызывает непосредственную озабоченность».

«Поэтому мы должны быть готовы соответствующим образом отреагировать на уровне Европейского Союза, — сказала она – Нам нужно направить России и Беларуси четкий сигнал о том, что цена дальнейшей агрессии будет очень высокой».

# Литва
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