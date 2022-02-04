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2022.02.04 15:03

"Дружба не имеет границ": Путин и Си Цзиньпин встретились в Пекине

Радио «Cвобода»2022.02.04 15:03
Путин и Си Цзиньпин встретились в Пекине
Путин и Си Цзиньпин встретились в Пекине / AP nuotr.

Российский президент Владимир Путин и председатель КНР, глава компартии Китая Си Цзиньпин провели в пятницу переговоры в Пекине.

Встреча состоялась за несколько часов до открытия Зимних олимпийских игр в столице Китая. Это первая личная встреча Си Цзиньпина с зарубежным лидером за последние 2 года - с начала пандемии - и первый зарубежный визит Путина в нынешнем году. Она прошла на фоне обострения отношений России и Китая с США и их союзниками.

По итогам встречи подписано совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. В нём содержится критика США и Запада.

"Некоторые силы, представляющие меньшинство на мировой арене, продолжают отстаивать односторонние подходы к решению международных проблем" - говорится, в частности, в документе.

Путин и Си Цзиньпин встретились в Пекине
Путин и Си Цзиньпин встретились в Пекине / AP nuotr.

Явной отсылкой к недавно прошедшему по инициативе США "саммиту демократий", на который Россию и Китай не пригласили, звучит пункт заявления, касающийся демократии.

"Право судить о том, является ли государство демократическим, есть только у его народа. Россия и Китай, являющиеся мировыми державами с богатым культурным и историческим наследием, имеют глубокие традиции демократии, основанные на тысячелетнем опыте развития, широкой народной поддержке и учете нужд и интересов граждан" - говорится в заявлении.

Путин и Си Цзиньпин встретились в Пекине
Путин и Си Цзиньпин встретились в Пекине / AP nuotr.

Страны Запада и правозащитные организации критиковали Москву и Пекин за преследование политической оппозиции и нарушения демократических норм - в Китае речь идёт по сути о всевластии одной партии, в России различные методы контроля, вплоть до фальсификаций выборов, также позволяют одной и той же политической силе иметь полноту власти.

"Стороны выступают против злоупотребления демократическими ценностями, вмешательства во внутренние дела суверенных государств под предлогом защиты демократии и прав человека" - сказано также в документе.

Путин и Си Цзиньпин встретились в Пекине
Путин и Си Цзиньпин встретились в Пекине / AP nuotr.

Также в заявлении Россия и Китай обещают друг другу "твердую взаимную поддержку в вопросах защиты своих коренных интересов". При этом упомянуто о том, что Россия "подтверждает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая". Упоминаний об аннексированном Крыме в документе нет. Сказано, что Китай относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по так называемым гарантиям безопасности, включая отказ от расширения НАТО. Говорится и о необходимости "твердо отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны".

4 февраля в Пекине открываются Зимние Олимпийские игры. Путин намерен присутствовать на церемонии открытия, хотя официально российская сборная отстранена от участия в турнире (российские спортсмены выступят под флагом национального Олимпийского комитета), а сам Путин - от участия в мероприятиях МОК. США и ряд других стран, напротив, объявили о дипломатическом бойкоте игр.

Радио "Свобода"

Путин и Си Цзиньпин встретились в Пекине
Путин и Си Цзиньпин встретились в Пекине
Путин и Си Цзиньпин встретились в Пекине
Путин и Си Цзиньпин встретились в Пекине
Путин и Си Цзиньпин встретились в Пекине
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