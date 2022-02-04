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2022.02.04 14:52

В Литве кинотеатры предоставят зрителям бесплатные респираторы: будет ли рост цен на билеты?

Новая газета – Балтия2022.02.04 14:52
Кинотеатр
Кинотеатр / E. Blaževič/LRT nuotr.

В Литве вступило в силу решение Минздрава, согласно которому участники собраний и мероприятий в закрытых помещениях должны пользоваться респираторами второго уровня защиты (FFP2). Такое решение связано со стремительным распространением омикрона.

«Все участники мероприятий, которые проводятся в закрытых помещениях, в возрасте старше шести лет должны находиться не в медицинских масках, а в респираторах не ниже второго уровня защиты», — говорится в сообщении ведомства. Контроль за выполнением распоряжения ложиться на организаторов мероприятий.

В самом крупном кинотеатре Forum cinemas говорят, что поскольку показ фильмов подпадает под публичные мероприятия, новое распоряжение изменит и то, как работает их кинотеатр — касается это не только респираторов. Сокращено количество сидячих мест, каждое второе сидение должно быть пустым. Как и положено, кинотеатр будет предоставлять респираторы для своих посетителей.

В ближайшее время цены на билеты меняться не будут, но сложно предположить, как будет развиваться ситуация дальше.

Сложнее приходится кинотеатрам поменьше. В кинотеатре Pasaka «Новой газете — Балтия» рассказали, что им уже пришлось повысить цены на 1 евро, но они все равно будут предоставлять посетителям бесплатные респираторы. Несмотря на рост цен, продажи билетов пока не падают.

Напомним, что в Литве за не соблюдение антиковидных норм на юридические лица может накладываться штраф до 6000 евро.

"Новая газета - Балтия"

# Культура
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