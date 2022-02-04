Минздрав Литвы: приезжающим из стран ЕС изолироваться не нужно

С 5 февраля в Литве не придется отправляться на изоляцию приезжающим из стран ЕС людям, если они прошли полный курс вакцинации не более 270 дней назад, сообщает Министерство здравоохранения.

По данным ведомства, в списке пораженных коронавирусом государств страны Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) из красной зоны перенесут в желтую. Это значит, что путешественникам не придется изолироваться, но в то же время непривитым и не болевшим коронавирусом в последние 180 дней, а также привитым более 270 дней назад (если не было бустерной дозы) придется в обязательном порядке сдавать тест.

В Литве также признают вакцины Nuvaxovid и Covishield. Для унификации требований, действующих в других странах ЕС, тест на COVID-19 не нужно сдавать лицам, у которых есть европейский COVID-сертификат.

Приезжие из стран красной или серой зон, если они не были привиты и не болели коронавирусом, перед приездом в Литву должны получить отрицательный тест на Covid, а также пройти недельную изоляцию в Литве.



"Новая газета - Балтия"