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2022.02.03 11:41

Минфин: запреты Минска сильно не повлияют на экономику Литвы

Новая газета – Балтия2022.02.03 11:41
Гинтаре Скайсте
Гинтаре Скайсте / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Запрет Беларуси на железнодорожный транзит из Литвы не должен оказать существенного влияния на литовскую экономику. Об этом в эфире Žinių radijas заявила министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте.

По ее словам, в Литве не рассматривают конкретные меры помощи для бизнеса, который может пострадать от запрета, но разрабатывают универсальные меры против ограничений в торговле с третьими странами, в том числе с Китаем. Скайсте почеркнула, что страна попробует выстроить новую логистическую цепочку.

«Мы работаем с конкретными компаниями, чтобы решить их проблемы, и ситуация действительно управляема. Я думаю, что не должно быть никакого реального значительного влияния на нашу экономику», — заявила она.

По словам министра, через агентство Invega пострадавшим компаниям будет оказана поддержка путем предоставления льготных кредитов.

Накануне стало известно, что власти Беларуси ввели запрет на железнодорожный транзит из Литвы. Вводится запрет перевозок транзитом по территории Беларуси следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, а также химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях «Литовских железных дорог».Решение вступит в силу с 7 февраля.

Напомним, с 1 февраля Литва прекратила транзит калийных удобрений белорусского производителя «Беларуськалий». Последний состав должен въехать в Литву вечером 31 января, чтобы до полуночи добраться до Клайпедского порта.

США ввели санкции против белорусской компании 8 декабря, после чего в Литве начали искать возможности прекратить транзит. Правительственная комиссия по проверке сделок стратегических предприятий постановила, что договор с «Беларуськалием» не отвечает интересам национальной безопасности и должен быть расторгнут.

«Беларуськалий» обжаловал в Вильнюсском окружном административном суде постановление правительства о разрыве контракта и требует отменить решение правительства от 12 января и решение комиссии по проверке сделок стратегических компаний.

"Новая газета - Балтия"

# Литва
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