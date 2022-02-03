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2022.02.03 09:04

Президент Литовской конфедерации бизнеса: тестирование сотрудников и паспорт возможностей – это уже неактуальные меры

Радио LRT, LRT.lt2022.02.03 09:04
В вильнюсском пункте тестирования
В вильнюсском пункте тестирования / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

С 5 февраля в Литве приостанавливают действие паспортов возможностей - сертификатов, подтверждающих перенесенный коронавирус или вакцинацию. Это решение приветствует президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис. «Тестирование сотрудников, как и паспорт возможностей – это уже неактуальные меры», - сказал он в интервью русской службе Радио ЛРТ.

Кабинет министров Литвы в среду принял решение приостановить использование паспорта возможностей. Это решение вступит в силу в субботу, 5 февраля. Кроме того, принято решение отказаться от обязательного тестирования непривитых работников.

Премьер-министр Ингрида Шимоните отметила, что в ближайшее время "серьезного ухудшения ситуации не ожидается". Она выразила надежду, что от нынешних ограничений в ближайшем будущем можно будет также отказаться.

При этом пока в Литве будут действовать другие ограничения: в магазинах на покупателя должно приходиться 15 квадратных метров, сохранится требование носить маски или респираторы в закрытых общественных местах.

«Тестирование сотрудников, как и паспорт возможностей – это уже неактуальные меры. Поэтому мы приветствуем решение отказаться от тестирования», - говорит президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис.

Андрюс Романовскис
Андрюс Романовскис / BNS nuotr.

«На каком-то этапе эти меры были нужны, вместо паспорта возможности альтернативой мог стать карантин, которого мы не хотели. Тестирование было актуально тогда, когда не было возможности всех обеспечить вакциной, это должно было мотивировать людей сделать прививку, но сейчас это никак не влияет на решение по поводу прививок», - отмечает А. Романовскис.

По его мнению, сейчас, когда эксперты говорят о том, что пандемия перешла на эндемический уровень, люди сами должны соблюдать меры предосторожности.

«Сейчас важно личное решение каждого оставаться дома, когда вы чувствуете симптомы или по-другому организовать работу, чтобы клиенты и сотрудники были в безопасности. Единственный вопрос у нас был по маскам и респираторам, потому что сейчас в некоторых местах респираторы обязательны – остается вопрос, насколько это эффективно. Но, по сравнению с паспортом возможностей, тестированием или ограничением по квадратным метрам на одного клиента, масочный режим — это небольшое ограничение, с которым бизнес может спокойно работать без перебоев», - заключил президент Литовской конфедерации бизнеса.

Во вторник в Литве было выявлено 12 278 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

Это новый суточный максимум, зафиксированный в Литве за все время пандемии.

В вильнюсском пункте тестирования
Андрюс Романовскис
# Литва
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