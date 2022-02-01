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2022.02.01 18:02

Орбан пообещал Путину "сотрудничать в течение долгих лет"

Радио «Cвобода»2022.02.01 18:02
Виктор Орбан
Виктор Орбан / AP nuotr.

Президент России Владимир Путин встретился во вторник в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Это первый визит лидера одной из стран ЕС в Москву с момента начала нынешнего обострения ситуации вокруг Украины - и один из немногих подобных визитов за последние годы.

Как и во время недавней встречи с президентом Ирана, Путин и Орбан вели переговоры за большим овальным столом на существенном расстоянии друг от друга. Они не пожали руки перед встречей. Путин в очередной раз посетовал, что такие меры приходится принимать из-за эпидемии COVID-19.

Венгерский премьер, который считается одним из наиболее благосклонно настроенных к Путину лидеров стран ЕС, сказал, что приехал в Москву с "миссией мира" и заявил, что ни один из европейских руководителей не хочет войны.

Орбан также сказал, что рассчитывает в апреле выиграть выборы и остаться на своём посту. "Поэтому у меня обоснованные предположения, что мы будем с вами сотрудничать в течение долгих лет", - сказал венгерский премьер, которого оппозиция у него на родине и многие политики из других стран ЕС обвиняют в авторитарных тенденциях.

Радио "Свобода"

# В мире# Россия
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