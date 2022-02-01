Новости

2022.02.01 15:44

В Европарламенте назвали фикцией возможный референдум по конституции РБ

Deutsche Welle2022.02.01 15:44
Минск
Минск / Reuters/Scanpix nuotr.

Глава делегации Европарламента по отношениям с Беларусью Бедронь и постоянный докладчик ЕП по Беларуси Ауштрявичюс призвали к немедленному освобождению всех политзаключенных в стране.

В условиях давления, оказываемого властями Беларуси на гражданское общество и инакомыслящих, возможный референдум по изменению конституции страны нельзя будет считать выражением свободной воли белорусов. Это следует из обнародованного во вторник, 1 февраля, совместного заявления главы делегации Европарламента по отношениям с Беларусью Роберта Бедроня и постоянного докладчика Европарламента по Беларуси Пятраса Ауштрявичюса.

Поводом для заявления стали последние данные белорусского правозащитного центра "Весна", согласно которым число политических заключенных в Беларуси в январе 2022 года превысило 1000 человек. "Этот зловещий рубеж является прямым следствием неустанного подавления режимом Лукашенко инакомыслия, которое только усилилось после фальсификации президентских выборов 2020 года", - констатируют европолитики.

Они напоминают, что "ужасающие условия содержания под стражей", а также многочисленные случаи жестокого обращения и пыток по отношению к белорусам, выступившим против властей, были тщательно задокументированы.

Давление на оппозицию в Беларуси

"Более 40 адвокатов были незаконно лишены лицензий за то, что они выполняли свою работу, представляя оппозиционных деятелей или заключенных, а более 300 неправительственных организаций были произвольно "ликвидированы" режимом, пытавшимся подавить голос гражданского общества", - говорится далее в документе.

"В этом мрачном контексте мы не можем не рассматривать любой возможный конституционный референдум как фикцию, которая не отражает демократическую волю белорусского народа", - подчеркивают авторы заявления.

По мнению Бедроня и Ауштрявичюса, первым шагом на пути к разрешению продолжающегося политического кризиса в Беларуси должно стать безусловное освобождение всех политзаключенных в стране. "До тех пор мы будем прилагать все усилия, чтобы добиться справедливости для жертв репрессий и привлечения к ответственности виновных в нарушениях прав человека", - пообещали европолитики.

Политзаключеннные в Беларуси

27 января ПЦ "Весна", а также другие правозащитные организации, в частности, "Правовая инициатива", Lawtrend, Белорусский ПЭН, Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова и Белорусская ассоциация журналистов, опубликовали совместное заявление, в котором призвали власти отказаться от преследования правомерных форм выражения мнений, а также немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.

В тот же день уполномоченная правительства Германии по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Луизе Амтсберг (Luise Amtsberg) обратилась к властям Беларуси с призывом "начать, наконец, уважать самостоятельно принятые ими международные обязательства, в том числе и в рамках ОБСЕ, и незамедлительно и безоговорочно освободить всех политзаключенных, а также полностью реабилитировать их".

DW

# В мире# Беларусь
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Отопление
1 ч. назад

Литва: правительство предлагает применять нулевую ставку НДС на отопление - экономисты эту меру критикуют

Вакцинация в Литве
1 ч. назад

Официальные данные: в Литве против COVID-19 привилось 64% населения

Олимпийские игры - 2022
3 ч. назад

Олимпиада не за горами: какие шансы у стран Балтии

Вильнюс
4 ч. назад

В Литве - 8662 новых случая коронавируса

Флаги стран Балтии
Интервью LRT.lt
5 ч. назад
Интервью LRT.lt

Эксперт: кто стоит за фейком о мнимой эвакуации российских дипломатов из стран Балтии?

Таблетки от коронавируса Paxlovid
6 ч. назад

Европейский регулятор рекомендовал разрешить таблетки от коронавируса Paxlovid

Коронавирус в Эстонии
7 ч. назад

Министр здравоохранения Эстонии: ограничения могут снять в феврале

Сотрудничество Украины и Польши
7 ч. назад

Польша готова поставить Украине боеприпасы

Вильнюсский аэропорт
21 ч. назад

Прибывающие в Литву люди без ковид-сертификатов будут сами платить за тесты

Роман Протасевич
22 ч. назад

Литва попросит уточнить отчет ICAO о принудительной посадке Ryanair в Минске

Роман Протасевич
2022.01.31 17:13

Литва попросит уточнить отчет ICAO о принудительной посадке Ryanair в Минске

Буря в Клайпеде
7
2022.01.31 17:03

«Это рекорд». На литовское взморье обрушилась буря: повреждены пляжи Клайпеды

7
Вильнюс
2022.02.01 11:41

В Литве - 8662 новых случая коронавируса

Флаги стран Балтии
Интервью LRT.lt
2022.02.01 10:36
Интервью LRT.lt

Эксперт: кто стоит за фейком о мнимой эвакуации российских дипломатов из стран Балтии?

Таблетки от коронавируса Paxlovid
2022.02.01 09:31

Европейский регулятор рекомендовал разрешить таблетки от коронавируса Paxlovid

Вильнюсский аэропорт
2022.01.31 18:25

Прибывающие в Литву люди без ковид-сертификатов будут сами платить за тесты

Коронавирус в Эстонии
2022.02.01 08:43

Министр здравоохранения Эстонии: ограничения могут снять в феврале

Владимир Путин
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.01.31 16:19
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Глава МИД Британии: путинским олигархам не спрятаться от наших санкций

Олимпийские игры - 2022
2022.02.01 12:38

Олимпиада не за горами: какие шансы у стран Балтии

Сотрудничество Украины и Польши
2022.02.01 08:25

Польша готова поставить Украине боеприпасы