Олимпиада не за горами: какие шансы у стран Балтии

Литве пока не удавалось завоевать медали зимних игр, и глава национального олимпийского комитета призывает поддержать спортсменов. В Эстонии есть главная надежда на медаль, а в Латвии не берутся делать прогнозы.

4 февраля в Пекине пройдет церемония открытия зимних олимпийских игр. Организаторы обещают красочное шоу и самый нестандартный способ зажечь олимпийский огонь за последние сто лет. В олимпиаде примут участи 2900 лучших спортсменов со всего мира. Эти игры войдут в историю как самые гендерно-сбалансированные: 45% выступающих спортсменов — женщины, что является лучшим показателем за всю историю олимпийских игр.

Литва: 13 спортсменов в трех видах спорта



Литву на олимпиаде будут представлять 13 спортсменов, которые выступят в биатлоне, фигурном катании и лыжах. За всю историю зимних олимпиад Литве пока не удавалось завоевать медали. По результатам квалификации в биатлоне мужская сборная Литвы занимает 16 позицию, а женская — 24-ую. Мужская сборная по биатлону впервые попала на Олимпиаду.

Линас Банис и Томас Каукенас / Andrei Ivanov nuotr.

В танцах на льду Литве удалось получить только одну квоту на олимпийское выступление, в горнолыжном спорте — две квоты. В лыжных гонках Литва получила четыре олимпийских лицензии по итогам квалификации. В итоге состав олимпийской сборной страны выглядит так:

Биатлон: Линас Банис, Кароль Домбровский, Томас Каукенас, Витаутас Строля, Габриэле Лещинскайте.

Горнолыжный спорт: Андрей Друканов, Габия Шинкунайте.

Лыжные гонки: Модестас Вайчулис, Таутвидас Строля, Иева Дайните, Эгле Савицкайте.

Фигурное катание: Дейвидас Кизала, Паулина Раманаускайте.

«Эпидемиологическая ситуация в мире по-прежнему напряженная, но я верю, что и спортсмены, и участники олимпийской миссии справятся с поставленными задачами. И нам, зрителям и болельщикам, остается всем сердцем поддержать спортсменов», — сказала олимпийская чемпионка, президент Литовского национального олимпийского комитета Дайна Гудзиневичюте.

Латвия: 57 спортсменов в 11 видах



В делегации Латвии на олимпийских играх — 57 спортсменов, 25 из них — это хоккейная команда. В прошлом спортсмены из Латвии завоевали 9 медалей зимних олимпийских игр. Спортсмены чаще всего занимали призовые места в санном спорте и бобслее.

Олимпийские игры - 2022 / AP nuotr.

Что касается грядущих игр, глава олимпийской делегации Карлис Лейниекс предпочитает не делать прогнозов. «Спортсмены понимают соотношение сил, которое будет на соревнованиях, и некоторые из них не ставят перед собой сверхцели», — приводит его слова Rus.lsm.lv.

Зимние игры в Пекине станут для Латвии рекордными по числу выступающих спортсменов.

Биатлон/Лыжные гонки: Байба Бендика.

Бобслей: Оскарс Киберманис, Матис Микнис, Давис Спрингис, Эдгарс Немме, Эмилс Ципулис.

Горные лыжи: Лиене Бондаре, Микс Звейниекс.

Конькобежный спорт: Харалдс Силовс.

Лыжное двоеборье: Маркус Виноградов.

Лыжные гонки: Кития Аузиня, Патриция Эйдука, Саманта Крампе, Эстере Волфа, Раймо Вигантс.

Санный спорт: Кендия Апарйоде, Элиза Тирума, Элина Витола, Кристерс Апарйодс, Гинтс Берзиньш, Артурс Дарзниекс, Робертс Плуме, Мартиньш Ботс, Юрис Шицс, Андрис Шицс.

Скелетон: Мартинс Дукурс, Томас Дукурс, Эндия Терауда.

Фигурное катание: Денис Васильев.

Шорт-трек: Робертс Крузбергс, Рейнис Берзиньш.

Хоккей: 25 игроков.

Эстония: 26 спортсменов в восьми видах спорта



Эстонию на олимпиаде-2022 представят 26 спортсменов, которые выступят в восьми видах. По словам спортивного директора Эстонского олимпийского комитета Мартти Раю, главная надежда страны на медали — фристайлистка Келли Сильдару.

Олимпийские игры - 2022 / AP nuotr.

«Сильдару — это наш номер один. Но способен на многое и конькобежец Мартен Лийв, и двоеборец Кристьян Ильвес, и другие. Например, никогда не знаешь, чего ожидать от биатлонистов — это всегда лотерея», — сказал Раю.

За историю зимних олимпиад Эстония завоевала 7 медалей, самая результативная дисциплина для страны — лыжный спорт.

Спортивная команда от Эстонии на играх 2022 года выглядит так:

Фристайл: Келли Сильдару.

Фигурное катание: Эва-Лотта Кийбус, Александр Селевко.

Лыжное двоеборье: Кристьян Ильвес.

Конькобежный спорт: Мартен Лийв.

Лыжные гонки: Авели Уусталу, Кайди Каазику, Кейди Каазику, Мариэль Мерли Пуллес, Татьяна Маннима, Алвар Йоханнес Алев, Хенри Роос, Марко Килп, Мартин Химма.

Горные лыжи: Кейтлин Вестерстейн, Тормис Лайне.

Биатлон: Йоханна Талихярм, Регина Оя, Сьюзан Кюльм, Туули Томингас, Калев Эрмитс, Кристо Сиймер, Райдо Рянкель, Рене Цахкна.

Прыжки с трамплина: Артти Айгро, Кевин Мальцев.



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