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2022.01.31 11:59

Фотографу штаба Навального грозит 10 лет тюрьмы за комментарий в чате

Радио «Cвобода»2022.01.31 11:59
А. Навальный
А. Навальный / Vida Press nuotr.

Сотрудничавшему с московским штабом Алексея Навального (объявлен в России экстремистской организацией и ликвидирован) фотографу Александру Струкову предъявили обвинение в возбуждении ненависти и публичных призывах к терроризму из-за комментариев в чате телеграм канала Znak.com. Об этом сообщила его адвокат Валерия Ветошкина (внесена в реестр СМИ-иноагентов).

Оба так называемых преступления совершены с помощью интернета, что делает их составы тяжкими, отметила адвокат. В совокупности фотографу грозит более 10 лет тюрьмы. Струков вину не признаёт.

По словам Ветошкиной, обвинение считает, что Струков с апреля 2021 года публиковал комментарии, в которых негативно высказывался о сотрудниках правоохранительных органах, которые применяли пытки против подозреваемых. В постановлении о возбуждении дела сказано, что комментарии начинаются со слов "Слава Украине!", "долой власть чекистов...", "всем с добрым утром долой путина!" и так далее.

Экспертиза обнаружила в комментариях "угрозу совершения насильственных разрушительных действий" и "оправдание совершения разрушительных террористических действий, направленных на уничтожение сотрудников МВД, ФСБ, членов партии "Единая Россия", представителей судебной власти", рассказала Ветошкина.

Струкова задержали 26 января после обыска в квартире, который проводили более 20 сотрудников правоохранительных органов. 28 января Люблинский суд Москвы отправил Струкова под арест.

25 января Росфинмониторинг внёс оппозиционера Алексея Навального и ряд его соратников в реестр организаций и физических лиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

В июне 2021 года Мосгорсуд по запросу прокуратуры объявил фонды Навального и штабы Навального экстремистскими организациями и запретил их.

Радио "Свобода"

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