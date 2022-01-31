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2022.01.31 10:27

Сенат США допустил санкции против РФ до ее возможного вторжения в Украину

Deutsche Welle2022.01.31 10:27
Капитолий (США)
Капитолий (США) / AP nuotr.

Обсуждение санкций против России в Сенате США - "на финишной прямой", сообщил демократ Роберт Менендес. По его словам, некоторые меры могут быть введены не дожидаясь вторжения РФ в Украину.

Американские сенаторы близки к достижению договоренности относительно законопроекта о санкциях по России в связи с ее действиями в отношении Украины, при этом некоторые ограничения могут быть введены еще до возможного российского вторжения. Об этом заявили в воскресенье, 30 января, в эфире телеканала CNN глава сенатского комитета по иностранным делам демократ Роберт Менендес и ведущий республиканец в этом комитете Джеймс Риш.

"Я бы сказал, что мы уже на финишной прямой", - отметил Менендес. Он особо выделил твердую решимость законодателей от обеих партий поддержать Киев и наказать Россию в случае вторжения в Украину. Отвечая на вопрос, будет ли соглашение о законопроекте достигнуто уже на предстоящей неделе, сенатор сказал: "Полагаю, мы с этим справимся".

По словам Менендеса, некоторые из санкций, предусмотренных законопроектом, могут быть введены и не дожидаясь вторжения - в качестве ответа на то, что "Россия уже сделала, включая кибератаки на Украину, операции под "ложным флагом" и попытки подорвать украинское правительство изнутри". Сенатор не уточнил, какие именно штрафные меры могут быть введены до возможной эскалации конфликта. Более "разрушительные" санкции будут наложены на РФ в случае нападения на Украину, добавил он.

Нуланд анонсировала переговоры Блинкена и Лаврова

Администрация США видит признаки заинтересованности со стороны Москвы в диалоге с Вашингтоном, поэтому госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров могут провести разговор на следующей неделе, сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в эфире телеканала CBS.

"Как вам известно, мы направили России наши дипломатические предложения, как это на текущей неделе сделала и НАТО. Мы видели некоторые признаки того, что Россия заинтересована во взаимодействии по этим предложениям", - сказала Нуланд.

Напряженность в отношениях Запада и России в последние месяцы выросла. РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих, объяснив это военными учениями. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне. Кремль отрицает планы такой операции и обвиняет Запад в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ.

Deutsche Welle

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