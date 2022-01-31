В Литве - 5793 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Литве было выявлено 5793 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 12 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 3886,5 случая на 100 тысяч жителей.

10 скончавшихся не были привиты или прошли неполный курс вакцинации.

За последние сутки 554 человека в стране были привиты первой дозой вакцины от COVID-19. В целом за сутки были привиты 7,1 тыс. человек. С начала вакцинации первой дозой вакцины в Литве привито около 69,4% населения.

В общей сложности в Литве от COVID-19 скончались 7,9 тыс. человек, из них 741 был полностью привит.

В больницах на лечении находятся 1339 пациентов с COVID-19, из них 87 – в реанимации.

За минувшие сутки было сделано 13,8 тыс. ПЦР-тестов и 711 тыс. тестов на антиген COVID-19.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве коронавирусом переболели 679,5 тыс. человек.