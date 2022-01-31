"От бога артист". Вспоминаем Леонида Куравлева

30 января умер один из самых популярных и любимых народных артистов советского и российского кино Леонид Куравлев. В начале года он попал в больницу с пневмонией. 22 января его выписали и отправили в хоспис. До госпитализации актер около года провёл в пансионате для пожилых.

По словам его детей, в последние годы Куравлёв редко выходил на улицу, практически ни с кем не общался и очень тосковал по скончавшейся в 2012 году супруге, с которой они прожили вместе 52 года. Жена Куравлева Нина преподавала английский язык в московской школе. Она похоронена на Троекуровском кладбище. На ее надгробии Куравлев заранее выбил свое имя с открытой датой смерти.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года на окраине Москвы, его отец был слесарем, мать парикмахером. У него было непростое детство – в 1941 году его мать обвинили по 58-й политической статье и отправили в ссылку. Пять лет она проработала на заводе в Караганде, а потом еще долго не могла вернуться в Москву. Все это время Леонид Куравлев жил в семье ее сестры – своей тети. В школе учился плохо, и двоюродная сестра посоветовала ему стать актером. Во ВГИК Куравлев поступил со второго раза. Еще в студенческие годы он снялся в курсовой работе Александра Гордона и Андрея Тарковского "Сегодня увольнения не будет". Его первый полнометражной фильм – "Мичман Панин" Михаила Швейцера.

"Не просто актер, а культурное достояние"



Режиссер Карен Шахназаров, вспоминая о Кураблеве, сказал, что смерть артиста – "огромная потеря для всех". "Леонид был человеком талантливым, обаятельным. Я имел счастье с ним работать, он играл у меня. Во всех смыслах человек необыкновенный, с человеческими качествами прекрасными. Большая потеря, но что делать? Последние артисты советской эпохи уходят", – сказал Шахназаров. Куравлев сыграл в его картине "Мы из джаза", а также исполнил одну из главных ролей в фильме "Дамы приглашают кавалеров", к которой кинематографист написал сценарий.

Кинокритик Антон Долин считает, что Леонид Куравлев обладал уникальными качествами. "Он быстро, совсем молодым, еще в 1960-х, стал не просто актером, а культурным достоянием — как Юрий Никулин или Евгений Леонов. …Куравлев в большинстве своих ролей был персонажем почти фольклорным – то ли современной модификацией Ивана-дурака, что отлично чувствовали Шукшин и Данелия, то ли вольтеровским Кандидом или Простодушным. В глазах зрителей он умел стать не столько колоритным комическим типажом, сколько "человеком вообще", принимающим экзистенциальный вызов", – написал Долин.

"Его буквально по-отцовски любил Шукшин, его обожал Данелия, его любили Гайдай и Рязанов, да вообще – его любили все: и те, у кого он снимался, и те, у кого нет. – пишет кинокритик Ирина Павлова, – Он каждым своим эпизодом – даже самым маленьким – мог украсить любой фильм, а уж большой ролью вытаскивал любую картину на новый, значительно более высокий уровень."

Куравлев назвал своего сына в честь писателя Василия Шукшина, с которым у артиста сложились особые отношения. Роль водителя Пашки Колокольникова в дебютной картине Шукшина-режиссера "Живет такой парень" стала для Куравлева судьбоносной. Сам актер называл это фильм своей любимой картиной. "Когда Шукшин начал работу над фильмом "Живет такой парень", Сергей Герасимов посмотрел на мою пробу и сказал, мол, он вяло играет... Герасимов меня не утверждал. Да и вся комиссия. А ведь Шукшин на меня написал сценарий-то. Герасимов его начал отговаривать меня снимать. А Вася, вот я ему благодарен, хотя это был первый его фильм, ослушался всей комиссии. Он в меня поверил! – рассказывал Куравлёв. – Я всегда веду себя со всеми вежливо, не позволяю себе грубого слова. Не терплю хамства – ни по отношению к другим, ни к себе. Я люблю людей. И люди ко мне относятся с уважением. На улице ко мне подходят и говорят: "Мы вас любим!" Значит, сделал я что-то хорошее в своей профессии.



Артист сыграл больше 200 ролей. После "Живет такой парень", принесшему Куравлеву всевоюзную славу, в 1968 году он сыграл Шуру Балаганова в "Золотым теленке", в 1973 – Жоржа Милославского в комедии Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию". Не менее знаменита и его роль Афанасия Борщева в фильме Георгия Данелии "Афоня" (1975). Потом был оберштумбанфюрер Айсман в "Семнадцати мгновениях весны".

В фильме Сергея Овчарова "Левша" (1986, "Ленфильм"), некоторые сцены которого снимались под Ленинградом в Гатчине, Леонид Куравлев сыграл роль царя Александра Первого. Вместе с ним в этом фильме снимался народный артист РСФСР, председатель петербургского отделения Союза театральных деятелей России Сергей Паршин, сыгравший роль тульского мастера-оружейника.



– Потеря невосполнимая, это был уникальный актер, чей дар невозможно отнести к какому-то отдельному амплуа, – говорит Паршин. – Он играл и комедийные роли, и драматические, даже трагические, вспомнить хоть тот же фильм "Неподсуден", где он со Стриженовым играл. Этот артист мог играть все, в этом его универсальность. Большой артист, от бога артист.

В этом же фильме "Левша" сыграл роль франта и актер Виктор Бычков, лауреат Государственной премии России.

– Наблюдать его игру было очень приятно, но не хочется говорить заезженных слов – гениальный, неповторимый, – говорит Бычков. – Хотя характер у него был не простой. Я был с ним на фестивале "Виват кино России!" в Петербурге, сидел с ним рядом за столом и наслушался критических отзывов о разных людях. Он был очень критичен и к себе, и к другим. Из-за этого он был непубличным человеком. Но все у него уходило в работу – в том числе и недовольство собой. И его согласие играть в "Улице разбитых фонарей" – это нормальное желание актера быть в действии. И в раскрученный сериал он принес неожиданную ноту, там свежий ветер подул. Он до конца был актером, и когда почувствовал, что больше не может играть, ушел.

– А важна для него была народная любовь?

– Очень. В Ярославле, где установлен памятник его Афоне, мы даже купили такую статуэтку. Я в этом шалмане, у которого памятник стоит, спросил у буфетчика – ну, наверное, Куравлев-то тут не был? Он говорит – почему, был. Ему это очень нравилось. Казалось, что ему эта пивнуха, но ему это было очень важно, он понимал, что его любят и ценил это. Он был из тех, кто не до тебя опускался, а до себя поднимал. И каждая моя встреча с ним осталась со мной на всю жизнь, что-то во мне поменяла. Иногда актеры заигрываются – а вот он не заигрался. Он был не из тех, кто считает, что им на все наплевать, что они ни за что не отвечают и идут рекламировать гадости. Он этого не делал, он был актером и за все отвечал. Он играл воров, а мы все равно радуемся встрече с ним, даже сквозь вора человек прорывается, все его воры – с улыбкой. Я думаю – сколько подвигов у нас совершено благодаря Куравлеву – потому что он правильно сыграл то, что написал Шукшин.

Известный режиссер, актер, поэт, сценарист Вадим Жук вспоминает, как Леонид Куравлев присутствовал на открытии памятника Чижику-Пыжику в Петербурге.



– Даже странно говорить о нем "Леонид", он же просто Леня, обаятельный Леня для всей страны, со всей его простотой и наивностью. Он прожил долгую и счастливую жизнь, потому что любви народной у него было невероятное количество. Я помню, как мы устанавливали на Фонтанке Чижика-Пыжика, я тогда руководил фестивалем "Золотой Остап", и мы позвали Леню Куравлева – вручали ему орден Золотого Руна как отличному исполнителю роли Шуры Балаганова в "Золотом теленке". А потом было открытие Чижика-Пыжика, простынку с него снимала Белла Ахмадулина, выступал Андрей Битов, высокие интеллектуалы. И Лене все это очень нравилось, и он сказал мне ласковые слова и от души хохотал, когда из воды вынырнул водолаз и разбил, как полагается, чекушку водки о гранит, и когда мимо пролетала конная группа из цирка, приветствуя Чижика-Пыжика. Обаяние Куравлева совершенно удивительно, неслучайно он так сгодился таким разным режиссерам, как, например, Шукшин и Памфилов, в картинах этих мастеров он органичен, добр, человечен. Это редкий актер, редкая зрительская радость... С одной стороны, это звезда, с другой – это звезда в рябом пальтишке и совершенно ничем не отличается от остальных. Это очень радостно, когда актеры не задирают нос. Он вышел из актерской школы 1960-х – и Шукшин его любил, и Данелия, и даже Александра Первого он у Овчарова сыграл – дурацкого, простого и доступного царя.

Радио "Свобода"