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2022.01.31 08:17

От коронавируса умер сценарист Виктор Мережко

Радио «Cвобода»2022.01.31 08:17
Виктор Мережко
Виктор Мережко / Shutterstock.com

Народный артист России, сценарист и режиссёр Виктор Мережко скончался на 85-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.

Известно, что Мережко был противником вакцинации от коронавируса. Саму болезнь он называл "блистательной мировой афёрой, возможно направленной против Китая".

Виктор Мережко родился в 1937 году в Ростовской области. В 1964 году переехал в Москву, где поступил во ВГИК на сценарный факультет.

Впоследствии по сценариям Мережко было снято более пятьдесят фильмов, самые известные из них - "Родня", "Полёты во сне и наяву", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Вас ожидает гражданка Никанорова". Кроме того, Мережко писал сценарии к мультфильмам, снял более десяти кинокартин, как режиссёр, сыграл в кино и сериалах несколько ролей и написал несколько театральных пьес.

С 1989 по 1995 годы сценарист вёл на телевидении программу "Кинопанорама". В начале 90-х годов стал одним из создателей телеканала "ТВ-6", на котором в течение восьми лет был ведущим программы "Моё кино".

Мережко - один из основателей и первый президент киноакадемии "Ника", а также один из организаторов фестиваля "Киношок".

Радио "Свобода"

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