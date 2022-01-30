Умер Леонид Куравлёв, популярный актёр советского и российского кино

В Москве умер Леонид Куравлёв, один из самых популярных и любимых народных артистов советского и российского кино. Ему было 85 лет.

10 января он был доставлен в больницу в Коммунарке с пневмонией. Тесты на COVID-19 были отрицательными. 22 января стало известно, что Леонида Куравлева выписали из Коммунарки и перевели в хоспис. Сообщалось, что врачи вылечили пневмонию, но присвоили актеру паллиативный статус, сообщает издание "Коммерсантъ".

Среди наиболее известных киноработ Леонида Куравлева — Жорж Милославский в комедии "Иван Васильевич меняет профессию", сантехник Афанасий Борщов в комедии "Афоня", Шура Балаганов в экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой телёнок", шофер Павел Колокольников в фильме "Живет такой парень".

Радио Свобода