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2022.01.30 12:14

Умер Леонид Куравлёв, популярный актёр советского и российского кино

Радио «Cвобода»2022.01.30 12:14
Леонид Куравлёв
Леонид Куравлёв / Wikipedia

В Москве умер Леонид Куравлёв, один из самых популярных и любимых народных артистов советского и российского кино. Ему было 85 лет.

10 января он был доставлен в больницу в Коммунарке с пневмонией. Тесты на COVID-19 были отрицательными. 22 января стало известно, что Леонида Куравлева выписали из Коммунарки и перевели в хоспис. Сообщалось, что врачи вылечили пневмонию, но присвоили актеру паллиативный статус, сообщает издание "Коммерсантъ".

Среди наиболее известных киноработ Леонида Куравлева — Жорж Милославский в комедии "Иван Васильевич меняет профессию", сантехник Афанасий Борщов в комедии "Афоня", Шура Балаганов в экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой телёнок", шофер Павел Колокольников в фильме "Живет такой парень".

Радио Свобода

# Культура
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