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2022.01.30 09:43

В Литве – 9 332 новых случая коронавируса, скончалось 14 человек

LRT.lt2022.01.30 09:43
Пункт тестирования на COVID-19
Пункт тестирования на COVID-19 / J. Stacevičiaus/LRT

По сообщению департамента статистики, в минувшие сутки в Литве было выявлено 9 332 новых случая заражения коронавирусом. По предварительным данным, в субботу от COVID-19 скончалось 14 человек, 11 из которых не были привиты или не прошли полный курс вакцинации.

По предварительным данным, четыре человека из тех, что скончались в минувшие сутки, относились к возрастной группе 60-69 лет, три – к возрастной группе 70-79 лет, три – к возрастной группе 80-89 лет, столько же – к возрастной группе 90-99 лет. От коронавируса скончался также один человек, относившийся к возрастной группе 50-59 лет.

Всего с начала пандемии в Литве от COVID-19 скончалось 7 860 человек, выявлено 673 518 случаев заражения коронавирусом.

Пункт тестирования на COVID-19
Пункт тестирования на COVID-19 / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В настоящее время в больницах находятся 1 178 пациентов, страдающих от COVID-19 (784 из них не вакцинированы). Еще 88 пациентов находятся в реанимации (71 из них не вакцинирован).

За минувшие сутки от COVID-19 вакцинировалось 1 029 человек.

Пункт тестирования на COVID-19
Пункт тестирования на COVID-19
# Литва
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