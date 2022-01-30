Новости

2022.01.30 09:29

Литовские пограничники не пропустили на территорию страны 8 мигрантов

LRT.lt2022.01.30 09:29
Литовско-белорусская граница
Литовско-белорусская граница / „EPSO-G“ nuotr.

Как информирует Служба охраны государственной границы, в пятницу пограничники не пропустили на территорию Литвы 8 мигрантов, пытавшихся незаконно проникнуть со стороны Беларуси.

Мигрантов, пропущенных на территорию Литвы по гуманитарным причинам, в субботу не было.

В пятницу Служба охраны государственной границы не пропустила в Литву со стороны Беларуси 9 мигрантов, в четверг – 17, в среду – 4. Во вторник, в понедельник и в воскресенье пограничники не зафиксировали попыток пересечь границу со стороны Беларуси в незаконных местах.

Литовско-белорусская граница
Литовско-белорусская граница / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Всего с начала августа прошлого года, когда пограничники получили право не пропускать мигрантов, пытающихся пройти в не предназначенных для этого местах, сотрудники службы развернули 8 232 иностранцев.

Как добавляет Служба, в субботу в разное время суток на той части белорусской территории, что прилегает к Друскининкскому и Варенскому самоуправлениям, было выпущено 18 сигнальных ракет.

Литовско-белорусская граница
Литовско-белорусская граница / „EPSO-G“ nuotr.

Литовские пограничники, по-прежнему несущие несущие службу в усиленном режиме, в минувшие сутки не применяли служебного оружия, не прибегали к специальным средствам или к мерам физического принуждения.

Западные страны обвиняют минский режим в организации потока мигрантов и называют это гибридной агрессией.

Литовско-белорусская граница
Литовско-белорусская граница
Литовско-белорусская граница
# Литва
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