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2022.01.30 09:10

Два человека обвинены в терроризировании министра Дулькиса

BNS2022.01.30 09:10
Арунас Дулькис
Арунас Дулькис / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Правоохранители выдвинули против двух человек обвинения в терроризировании министра здравоохранения Арунаса Дулькиса.

Министр обратился в полицию по поводу поступающих угроз в прошлом году.

18 октября главный прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Юстас Лауцюс начал досудебное расследование по факту возможного терроризирования министра.

«В настоящее время ведется досудебное расследование по факту возможного терроризирования. В этом расследовании выдвинуты обвинения против двух человек», – подтвердила агентству BNS представитель прокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене.

Досудебное расследование поручено сотрудникам Главного полицейского комиссариата Вильнюсского уезда, а расследование организует и ведет прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры.

Арунас Дулькис
Арунас Дулькис / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Летом прошлого года во время визитов министра в регионы, во время которых он убеждал жителей сделать прививку от COVID-19, его неоднократно охраняла полиция. Опасаясь беспорядков, самоуправления сами обращались за помощью в правоохранительные органы.

Министру также поступали угрозы по электронной почте, оскорбительные сообщения получала и семья А. Дулькиса.

По закону, лица, терроризирующие другого человека, угрожая его взорвать, поджечь или совершить какое-либо иное действие, представляющее угрозу для жизни, здоровья и имущества, а также систематически пугают человека, используя психологическое давление, наказываются лишением свободы сроком до 4-х лет.

Арунас Дулькис
Арунас Дулькис
# Литва
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