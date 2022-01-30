Два человека обвинены в терроризировании министра Дулькиса

Правоохранители выдвинули против двух человек обвинения в терроризировании министра здравоохранения Арунаса Дулькиса.

Министр обратился в полицию по поводу поступающих угроз в прошлом году.

18 октября главный прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Юстас Лауцюс начал досудебное расследование по факту возможного терроризирования министра.

«В настоящее время ведется досудебное расследование по факту возможного терроризирования. В этом расследовании выдвинуты обвинения против двух человек», – подтвердила агентству BNS представитель прокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене.

Досудебное расследование поручено сотрудникам Главного полицейского комиссариата Вильнюсского уезда, а расследование организует и ведет прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры.

Арунас Дулькис / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Летом прошлого года во время визитов министра в регионы, во время которых он убеждал жителей сделать прививку от COVID-19, его неоднократно охраняла полиция. Опасаясь беспорядков, самоуправления сами обращались за помощью в правоохранительные органы.

Министру также поступали угрозы по электронной почте, оскорбительные сообщения получала и семья А. Дулькиса.

По закону, лица, терроризирующие другого человека, угрожая его взорвать, поджечь или совершить какое-либо иное действие, представляющее угрозу для жизни, здоровья и имущества, а также систематически пугают человека, используя психологическое давление, наказываются лишением свободы сроком до 4-х лет.