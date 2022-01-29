Новости

2022.01.29 09:28

Литовские пограничники развернули 9 мигрантов, границу Латвии пытались пересечь полсотни иностранцев

LRT.lt2022.01.29 09:28
Литовско-белорусская граница
Литовско-белорусская граница / A. Morozovo/LRT nuotr.

Как информирует Служба охраны государственной границы, в пятницу пограничники не пропустили на территорию Литвы 9 мигрантов, пытавшихся незаконно проникнуть со стороны Беларуси, тогда как в Латвию пытались пробраться полсотни иностранцев.

В четверг Служба охраны государственной границы не пропустила в Литву со стороны Беларуси 17 мигрантов, в среду – 4. Во вторник, в понедельник и в воскресенье пограничники не зафиксировали попыток пересечь границу со стороны Беларуси в незаконных местах. В прошлую субботу было развернуто 8 мигрантов.

Мигрантов, пропущенных на территорию Литвы по гуманитарным причинам, в пятницу не было.

Как сообщает Служба, в пятницу в разное время суток на той части белорусской территории, что прилегает к Друскининкскому самоуправлению, было выстрелено 11 сигнальными ракетами.

Литовско-белорусская граница
Литовско-белорусская граница / „EPSO-G“ nuotr.

С начала августа прошлого года, когда пограничники получили право не пропускать мигрантов, пытающихся пройти в не предназначенных для этого местах, сотрудники службы развернули 8 224 иностранцев.

Литовские пограничники и военнослужащие, приданные им в помощь, в минувшие сутки не применяли служебного оружия, не прибегали к специальным средствам или к мерам физического принуждения.

Между тем, латвийские пограничники в пятницу развернули 47 мигрантов со стороны Беларуси. Латвийско-белорусская граница примерно в 4 раза короче границы между Литвой и Беларусью.

Западные страны обвиняют минский режим в организации потока мигрантов и называют это гибридной агрессией.

Литовско-белорусская граница
Литовско-белорусская граница
# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Йенс Столтенберг
51 мин. назад

Столтенберг назвал возможные формы агрессии РФ против Украины

Алексей Навальный
15 ч. назад

Федор Крашенинников. Новая атака на оппозицию - сигнал Кремля россиянам и Западу

Коронавирус в Латвии
16 ч. назад

В Латвии предложили отменить часть ограничений с марта

«Беларуськалий»
16 ч. назад

Премьер Литвы о жалобе "Беларуськалия": смотрю на это как на цивилизованное решение спорта

Сергей Миронов
16 ч. назад

Семья лидера "Справедливой России" Миронова живёт в квартире за ₽350 млн

Cантаришские клиники
16 ч. назад

Руководитель Cантаришских клиник: к нам поступает все больше детей, состояние двух тяжелое

Урсула фон дер Ляйен
17 ч. назад

Глава Еврокомиссии: ЕС обсуждает остановку «Северного потока-2» и отключение России от SWIFT

Проверка паспорта возможностей
17 ч. назад

Шимоните: решение о приостановке действия паспорта возможностей будет принято в следующую среду

Датский истребитель (ассоциативное фото)
18 ч. назад

Истребители ВВС Дании подключились к миссии воздушной полиции НАТО в Шяуляй

С. Лавров
19 ч. назад

Лавров отрицает планы России напасть на Украину

Проверка паспорта возможностей
2022.01.28 16:18

Шимоните: решение о приостановке действия паспорта возможностей будет принято в следующую среду

Ольга Демина
2022.01.28 12:07

История россиянки: в Литву впервые приехала на девятом месяце беременности и... осталась

А. Лукашенко
2022.01.28 11:45

Лукашенко обратился к Литве: не дай бог, вы развяжете войну

Вильнюс
2022.01.28 10:20

Снова скачок: в Литве - 11365 новых случаев коронавируса

«Беларуськалий»
2022.01.28 17:12

Премьер Литвы о жалобе "Беларуськалия": смотрю на это как на цивилизованное решение спорта

Литовско-белорусская граница
2022.01.28 13:17

За сутки в Литву не пропустили 17 мигрантов

В. Путин
2022.01.28 12:44

Константин Эггерт. Как ответит Путин на "Не дождетесь!" Байдена

Кремль, Москва
2022.01.28 10:04

Информационная атака против стран Балтии: распространяется информация об эвакуации из посольств РФ

Сергей Миронов
2022.01.28 17:02

Семья лидера "Справедливой России" Миронова живёт в квартире за ₽350 млн

Cантаришские клиники
2022.01.28 16:54

Руководитель Cантаришских клиник: к нам поступает все больше детей, состояние двух тяжелое