Литовские пограничники развернули 9 мигрантов, границу Латвии пытались пересечь полсотни иностранцев

Как информирует Служба охраны государственной границы, в пятницу пограничники не пропустили на территорию Литвы 9 мигрантов, пытавшихся незаконно проникнуть со стороны Беларуси, тогда как в Латвию пытались пробраться полсотни иностранцев.

В четверг Служба охраны государственной границы не пропустила в Литву со стороны Беларуси 17 мигрантов, в среду – 4. Во вторник, в понедельник и в воскресенье пограничники не зафиксировали попыток пересечь границу со стороны Беларуси в незаконных местах. В прошлую субботу было развернуто 8 мигрантов.

Мигрантов, пропущенных на территорию Литвы по гуманитарным причинам, в пятницу не было.

Как сообщает Служба, в пятницу в разное время суток на той части белорусской территории, что прилегает к Друскининкскому самоуправлению, было выстрелено 11 сигнальными ракетами.

Литовско-белорусская граница / „EPSO-G“ nuotr.

С начала августа прошлого года, когда пограничники получили право не пропускать мигрантов, пытающихся пройти в не предназначенных для этого местах, сотрудники службы развернули 8 224 иностранцев.

Литовские пограничники и военнослужащие, приданные им в помощь, в минувшие сутки не применяли служебного оружия, не прибегали к специальным средствам или к мерам физического принуждения.

Между тем, латвийские пограничники в пятницу развернули 47 мигрантов со стороны Беларуси. Латвийско-белорусская граница примерно в 4 раза короче границы между Литвой и Беларусью.

Западные страны обвиняют минский режим в организации потока мигрантов и называют это гибридной агрессией.