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2022.01.29 09:00

Столтенберг назвал возможные формы агрессии РФ против Украины

DW2022.01.29 09:00
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг / AP nuotr.

По словам генсека НАТО, Россия может устроить кибератаку или попытаться организовать в Украине государственный переворот.

Концентрация войск РФ на границе с Украиной может привести к полномасштабному российскому вторжению, однако это - не единственная возможная форма агрессии Москвы по отношению к Украине. Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, 28 января, подключившись по видеосвязи к мероприятию одного из аналитических центров в Вашингтоне.

По оценке Столтенберга, нельзя исключать, что Россия попытается провести кибератаку на украинские структуры, прибегнет к саботажу или предпримет попытку устроить в соседней стране государственный переворот. "Нам нужно быть готовыми к широкому диапазону возможных форм проявления агрессии", - резюмировал глава Североатлантического альянса.

Столтенберг вновь подтвердил, что НАТО готова к политическому диалогу, но она также готова дать ответ, если Россия выберет конфронтацию в форме вооруженного конфликта. При этом он подчеркнул, что альянс не планирует отправку боевых подразделений в Украину.

Ситуация на границе РФ и Украины

Ситуация на российско-украинской границе начала обостряться в октябре 2021 года, после появления сообщений о стягивании в этот регион российских войск.

По данным западных спецслужб, Москва перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Кремль отрицает подготовку к новому вторжению и обвиняет Европу и США в вооружении Украины и проведении маневров вблизи российских границ.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случаев возможного вторжения.

DW

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