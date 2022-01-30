Баня, песни и лодки: какие традиции стран Балтии входят в список наследия ЮНЕСКО

Организация составляет два списка мирового культурного наследия. В один из них входят материальные объекты, а второй собирает «живое наследие», — культурные традиции, ремесла, устное творчество.

Нематериальное наследие стран Балтии

Праздники песни и танца

ЮНЕСКО объявило Балтийский праздник песни и танца шедевром устного и духовного наследия человечества в 2003 году. В Эстонии праздник проходит каждые пять лет, в Латвии и Литве — каждые четыре года.

Праздник песни в вильнюсском парке Вингисе / фото Э. Гяниса/LRT

«Их репертуар отражает широкий спектр музыкальных традиций стран Балтии, от древнейших народных песен до современных композиций», — поясняют в ЮНЕСКО. Балтийские праздники песни и танца были первоначально организованы в Эстонии в 1869 году и в Латвии в 1873 году. Литва провела свой первый праздник в 1924 году.

Эстония: Баня по-черному и лодки-долбенки

На островах Кихну и Мания в Эстонии живут около 600 человек, культура и традиции которых сохранились на протяжении веков благодаря женщинам. Мужчины в регионе в основном занимались рыбалкой и надолго уходили в море. Женщины стали главными хранительницами культурных традиций, воплощенных в многочисленных песнях, играх, танцах, свадебных церемониях и ремеслах. Традиции острова Кихну входят в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Женщины острова Кихну / фото Wikipedia

Наиболее заметным символом культуры Кихну остаются шерстяные изделия ручной работы — их ткут и вяжут, используя яркие цвета и сложную вышивку. «Географическая изоляция, сильное чувство общности и непоколебимая привязанность к обычаям предков позволили жителям Кихну сохранить свои ремесла и обычаи. Сегодня культуре Кихну угрожают экономические трудности, неконтролируемая жилищная застройка и вторжение туристов, нечувствительных к традициям и природной среде островов», — говорится на сайте ЮНЕСКО.

Еще один объект нематериального культурного наследия Эстонии — традиция бани по-черному в Вырумаа. Она включает в себя банные обычаи, технику изготовления веников, строительства бань.

Баня в Вырумаа / фото Facebook

В таких банях нет дымохода — в помещении циркулирует дым от горящих дров. Обычно семьи посещают бани по субботам, а за растопку отвечает старший член семьи.

Певческая традиция сету тоже входит в список ЮНЕСКО: песни «леэло» берут свое начало во временах древних поселений. Сами сету считают пение естественным и повседневным способом выражать свои мысли и эмоции, хранить воспоминания и передавать их следующим поколениям. Самые известные местные исполнительницы, заслужившие титул «Мать песен сету», могли запомнить до 20 000 рифм.

В 2021 году список нематериального культурного наследия Эстонии пополнился: в него включили лодку-долбленку региона Соомаа.

Латвия: Культурное пространство суйтов

Помимо праздника песни и танца, В списке всемирного культурного наследия ЮНЕСКО Латвия представлена культурным пространством суйтов. Суйты — это католическое латышское население Алсунгского края, которое по культуре, языку и традициям отличается от населения других регионов Латвии.

Этнографический ансамбль суйтов / стоп-кадр

Суйты существовали как католический остров в лютеранской Курляндии. На этом островке сохранились некоторые явления, которых в других местах Латвии больше нет. Например, самая древняя латышская кухня и уникальные костюмы.

Литва: Песни сутартинес

Сутартинес — это древнейшая форма полифонических песен, появившаяся до крещения Литвы. Их исполняли на календарные праздники, при сельскохозяйственных работах, на свадьбах.

Исполнительницы сутартинес / фото Wikipedia

Тексты полны архаичных рефренов, о значении которых сейчас можно только догадываться. Сутартинес обычно поют женщины, но мужчины подыгрывают на разных музыкальных инструментах.

Материальное наследие стран Балтии

В списке материального наследия ЮНЕСКО в Литве — четыре объекта: Старый город Вильнюса, Куршская коса, Археологический заповедник Кернаве и Геодезическая дуга Струве.

Старый город Вильнюса

Вильнюсский Старый город / фото Ю. Стацявичюса/LRT

Исторический центр Вильнюса попал в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1994 году как «пример выдающихся города Центральной Европы, который органически развивался на протяжении пяти веков».

Вильнюс прошел «проверку подлинности» применяемую к объектам всемирного наследия, предоставив радиальный план города, и 324 архитектурные здания XIX века в стиле готики, ренессанса, барокко, классицизма в сохраненной исторической среде.

Куршская коса

Куршская коса / фото Д. Умбрасаса/LRT

Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году как исключительный пример ландшафта песчаных дюн.

Курсшкая коса описывается как уникальное человеческое и естественное творение, гле люди поселились в доисторические времена.

Археологический заповедник Кернаве

Праздник Ивана Купалы в Кярнаве / фото Э. Блажевича/LRT

Заповедник в Кернаве попал в список ЮНЕСКО в 2004 году. Это исключительное свидетельство эволюции поселений в регионе Балтийского моря, которым насчитываются десятки тысяч лет В этой области есть свидетельства особо важного контакта между языческими и христианскими традициями погребения.

Геодезическая дуга Струве

Геодезическая дуга Струве входит в список материального наследия ЮНЕСКО в Литве, Латвии и Эстонии. Геодезическая дуга Струве — это градусное измерение Земли, цепь из 265 триангуляционных пунктов, протянувшаяся более чем на 2820 километров от города Хаммерфест в Норвегии до побережья Черного моря. Измерение проводилось с целью определения параметров Земли, ее формы и размера.

Латвия: Старый город Риги

Рига / фото Shutterstock.com

Помимо геодезической дуги Струве, в список ЮНЕСКО входит старый город Риги. «Городская застройка ее средневекового центра отражает это процветание несмотря на то, что большая часть старейших зданий была утрачена в результате пожаров и войн.

В XIX веке, когда Рига стала важным экономическим центром, вокруг средневекового ядра города возникли предместья, сначала с выразительными деревянными зданиями в стиле классицизма, затем – в стиле модерн (югендстиль или арт-нуво). Общепризнано, что Рига обладает собранием самых прекрасных зданий в стиле модерн в Европе», — говорится на сайте ЮНЕСКО.

Эстония: Старый город Таллинна

Таллинн / фото Wikipedia

В Эстонии в списке наследия ЮНЕСКО — все та же дуга Струве и Старый город Таллинна. «Истоки Таллинна восходят к 13 веку, когда крестоносцы Тевтонского ордена построили здесь замок.

Город развивался как крупный центр Ганзейского союза, и его богатство демонстрируется роскошью общественных зданий (особенно церквей) и внутренней архитектурой купеческих домов, которые замечательно сохранились, несмотря на разрушительные войны прошедших столетий», — говорится на сайте ЮНЕСКО.

Новая газета - Балтия