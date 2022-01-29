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2022.01.29 12:00

Владимир Кара-Мурза. Совет Европы проверит (не)легитимность «обнуления» Путина

Владимир Кара-Мурза, "Эхо Москвы"2022.01.29 12:00
Владимир Путин
Владимир Путин / AP nuotr.

В Парламентскую ассамблею Совета Европы внесен проект резолюции о «проверке легитимности и законности — либо отсутствия таковых» в отношении обнуления сроков Владимира Путина перед выборами 2024 года — с последующими выводами для международного (не)признания их итогов.

Документ внесен 23 депутатами ПАСЕ из 10 стран, в том числе Германии, Великобритании и Нидерландов.

То, что конституционные поправки 2020 года — включая самую главную, «поправку Терешковой» — принимались с нарушениями законных процедур, неоднократно зафиксировано в международно-правовых документах. В первую очередь — в докладе Венецианской комиссии Совета Европы, опубликованном в марте 2021 года. В сентябре Европейский парламент принял резолюцию P9_TA(2021)0383 с признанием поправок 2020 года «незаконными» и с осуждением «любых попыток президента Путина сохранить должность после окончания своего последнего президентского срока 7 мая 2024 года». В ноябре в Палату представителей Конгресса США был внесен проект межпартийной резолюции H.Res.806 о непризнании Путина легитимным президентом России начиная с 7 мая 2024 года.

Теперь эта проблема поднята и в ПАСЕ — как справедливо отметил вчера Петр Олегович Толстой, «старейшей европейской парламентской площадке», в которую Россия входит более четверти века. Согласно процедуре после внесения проекта резолюции будет принято решение о назначении специального докладчика Ассамблеи по этому вопросу.

Долгое время Путин пытался делать вид, что соблюдает формальную букву закона, даже нарушая его дух (наверное, самый яркий пример — «президентство» местоблюстителя Дмитрия Медведева). С обнулением Конституции в 2020 году условности были окончательны отброшены. В случае незаконного продления своих полномочий после 7 мая 2024 года Путин становится узурпатором уже не в политическом, а в чисто юридическом смысле — в одном списке с Александром Лукашенко, Николасом Мадуро, Блэзом Компаоре и прочими нелегитимными «обнуленцами».

Не стоит удивляться, что реакция мирового сообщества оказалась соответствующей. Статус режима-изгоя с полной международной изоляцией прорисовывается все отчетливее.

Эхо Москвы

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