Лев Шлосберг. Война ультиматумов как предвестие большой войны

Ответы США и НАТО на ультиматум Путина показывают, что ультиматум холодно и спокойно отклонён.

Письменные ответы США на российские инициативы, на предоставлении которых настаивал МИД России, привез на Смоленскую площадь сам посол США Джон Салливан. В подготовке документа принимал участие президент Джо Байден. Это отражает уровень накала ситуации. Детали ответа по просьбе Госдепа к МИДу России не будут опубликованы, но их суть ясна по комментариям Энтони Блинкена.

Ответ США, по описанию Блинкена, можно разделить на четыре части. Первая касается принципов, от которых США не отказываются и будут их защищать (например, «открытые двери» НАТО); вторая — опасений США и их союзников, связанные с действиями России в отношении Украины и на европейском театре в целом; третья — опасений России, которые та изложила в своих предложениях и на переговорах в начале января; четвертая содержит предложения о дипломатическом пути разрешения конфликта и сферах, в которых, по мнению американцев, возможны переговоры между Россией и США.

В документе есть «очень позитивные моменты», — считает Блинкен. Блинкен назвал сферы, в которых возможно сотрудничество США и России — контроль над вооружениями, размещением ударных ракетных систем и прозрачностью проведения учений в Европе. Эти тезисы не отличаются от позиции США на переговорах в Женеве в начале января — в Москве тогда называли её попыткой «забалтывания» переговоров. США их спокойно повторили.

При этом США «готовы к любому варианту развития событий вокруг Украины» и будут в этом случае действовать соответствующим образом, но «всё ещё считают дипломатию предпочтительным путём».

Одновременно письменный ответ на российские требования направила НАТО. Ответ согласован всеми 30 (!) государствами-участниками альянса, и это означает, что бреши между их позициями нет. И это – позиция солидарной силы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал позицию: НАТО не откажется от своих основных принципов, в том числе права любой страны вступать в альянс. Более того: «Россия должна вывести свои войска из Грузии, Украины и Молдавии», — сказал Столтенберг. И это не просьба, а требование, ответный ультиматум.

Предложения НАТО России — возобновить работу миссий в Москве и Брюсселе, создать прямую линию связи для предотвращения инцидентов и брифингов по учениям, провести диалог о контроле над вооружениями в совете Россия-НАТО, то есть возобновить работу Совета.

В связи с кризисом вокруг Украины НАТО усилит своё присутствие на Балтийском и Чёрном морях. В черноморском регионе при необходимости может быть развернут передовой отряд НАТО из 5 тысяч человек во главе с Францией. НАТО приветствует решение США привести в готовность 8,5 тыс. военных для возможного реагирования в Европе.

Консолидированная позиция США и НАТО в ответ на требования России означает по сути: ультиматум России отклонен, Россия может делать что угодно, если ей так угодно, Запад будем делать то, что считает необходимым и правильным.

На что был рассчитан ультиматум России, ответом на который мог быть только неизбежный отказ? На использование этого отказа как повода к войне.

Что в сухом остатке на полночь?

Ответы США и НАТО со знанием силы показывают их готовность к миру и войне в равной степени и полностью переводят игру на Путина. От него сейчас зависит выбор направления движения. Это выглядит публичной ловушкой, но Путин загнал себя в неё сам, поднимая ставки выше предельных ресурсов.

Дальше – или переход к военным действиям, или начало реальных переговоров, где придётся учитывать интересы всех, а не только свои.

Ситуация похожа на игру с нулевой сумой, что и кому выпадет – «орёл» или «решка» – не предположит никто. Но направление развития ситуации зависит сейчас от политического решения одного человека. Что он хочет? На что готов?

И всё бы ничего, если не помнить о том, что такое война.

Эхо Москвы