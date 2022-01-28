Федор Крашенинников. Новая атака на оппозицию - сигнал Кремля россиянам и Западу

Повышая ставки в противостоянии с Западом, Путин сильнее обычного опасается любой активности своих критиков и потому усиливает давление на них, считает Федор Крашенинников.

26 января стало известно, что Росфинмониторинг внес Алексея Навального в свой перечень организаций и лиц, в отношении которых "имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности". Помимо сидящего уже больше года в колонии оппозиционера, в список включены его ближайшие соратники - Любовь Соболь, Вячеслав Гимади, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов.

В списке экстремистов оказались также бывшие руководители штабов Навального в регионах: Лилия Чанышева, Вадим Останин, Егор Бутаков и Захар Сарапулов, а также бывший оператор ФБК Павел Зеленский, который отбывает срок в колонии. В список попали и двое действующих депутатов Городской думы Томска - Ксения Фадеева и Андрей Фатеев. Неделей ранее в него уже были внесены Леонид Волков и Иван Жданов.

Очень может быть, что пополнение списка Росфинмониторинга станет таким же регулярным, как пополнение списка иноагентов и запрещенных организаций.

Кремлевский привет фестивалю "Сандэнс"



У команды Навального есть свое объяснение внезапной активности российских органов. 25 января на фестивале независимого кино "Сандэнс" состоялась премьера документального фильма про Алексея Навального. И, судя по первым отзывам, она стала большим событием.

Фильм рассказывает западному зрителю историю отравления Алексея Навального и его возвращения в Россию, где его ждал арест. Версия создателей фильма некомплиментарна по отношению к Путину: Навальный и его команда с самого начала называли именно президента России заказчиком покушения на жизнь своего критика. Одним из продюсеров фильма является глава отдела расследований ФБК Мария Певчих, и в команде политика считают этот фильм важным прорывом к мировой аудитории.

С учетом же того, какое внимание к себе привлекает фильм и как широко его собираются прокатывать, он ощутимо бьет по имиджу Путина и его режима. И происходит это именно сейчас, когда Путин пытается навязать Западу свои представления об устройстве мира и совсем не желает фигурировать в качестве главного злодея в кино про отравление Навального.

Поэтому вполне может быть, что актуализация темы про экстремизм команды Навального связана в том числе и с неудобной мировой премьерой.

Символическое наказание



Включение в список Росфинмониторинга создает множество проблем в повседневной жизни обычного человека: ему во внесудебном порядке можно блокировать счета, запрещать осуществлять любые финансовые операции с имуществом и даже вступать в наследство. Как показывает практика, добиться исключения из этого списка практически невозможно.

Тем не менее, несмотря на все неудобства, которые влечет за собой включение в список Росфинмониторинга, для большинства из вновь попавших в него оппозиционеров ничего в жизни не меняется. Те, кто уже покинул Россию, находятся вне досягаемости российский органов, а оставшиеся в России и так живут с заблокированными счетами, ограничительными мерами или вовсе находятся под стражей.

Понятно, что лучше от новых мер никому не стало, но выглядит все так, будто предназначены они не столько для наказания конкретных людей из окружения Навального, сколько для запугивания всех остальных недовольных и несогласных.

Воспитание страха



В логике текущего момента понятно, зачем понадобились все эти необязательные и отчасти даже бессмысленные наказания для уже наказанных.

Во-первых, это напоминание самим фигурантам списка о том, что их неприятности не закончились. Так что уехавшим из страны явно не стоит торопиться домой, а оставшимся - не следует рассчитывать на ослабление и тем более прекращение преследований.

Во-вторых, новый круг репрессий против оппозиции в России может быть одним из инструментов давления на Запад. Высшее руководство страны, силовики и пропагандисты постоянно повторяют тезис о том, что вся политическая оппозиция в России является в лучшем случае западными наемниками, в худшем - прямыми его агентами. По такой логике, обостряя отношения с Западом, Кремль не мог не послать дополнительный сигнал своей решимости - вводя новые меры воздействия на Алексея Навального и его соратников, то есть на тех, за кого политики Европы и Америки уже неоднократно вступались.

В-третьих, силовики и стоящий за ними Кремль еще раз демонстрируют всему российскому обществу, что за любые попытки выступать против действующей власти в России карают беспощадно и сурово, ничего не забывая и никого не прощая.

И демонстрация эта вполне своевременная и отнюдь не лишняя: внешнеполитические авантюры Путина уже бьют по российской экономике, а в случае введения обещанных Западом санкций поводов для протестов и желающих к ним присоединиться может оказаться предостаточно, причем, в недалеком будущем.

После недавних событий в Казахстане перспектива внезапного начала протестов должна пугать Кремль гораздо сильнее обычного: сочетание внешних санкций и внутренних протестов - это худший из возможных сценариев для Путина.



DW