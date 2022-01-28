Шимоните: решение о приостановке действия паспорта возможностей будет принято в следующую среду

Поскольку президент и некоторые эксперты в области здравоохранения сомневаются в целесообразности паспорта возможностей, премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что решение по документу будет принято в следующую среду.

По словам главы правительства, вопрос об отмене ковидного сертификата рассматривается уже несколько недель.

«Как раз в эти недели согласовывались решения, шла дискуссия с бизнесом по вопросам, где применяется паспорт возможностей, какие требования могут его заменить. И я думаю, что решение о приостановлении действия паспорта будет принято правительством в следующую среду», — заявила И. Шимоните журналистам в пятницу.

Так она ответила на вопрос о том, как оценивает заявление президента Гитанаса Науседы о необходимости как можно скорее менять стратегию управления пандемией.

Г. Науседа / R. Dačkaus/prezidentūros nuotr.

Поскольку штамм коронавируса «омикрон» все быстрее распространяется в Литве, президент Гитанас Науседа призвал правящих пересмотреть политику управления пандемией. В интервью ЛРТ Г. Науседа предложил уделять больше внимания тестированию людей, переосмыслить применение паспорта возможностей, а также повысить показатели вакцинации пожилых людей.

«Я не буду судить высказывание президента, но расскажу, что делает правительство. Стратегия управления пандемией была изменена уже некоторое время назад», — отметила И. Шимоните.

По ее словам, стратегия изменилась за счет изменения правил самоизоляции, оценок контактов с заболевшими.

«Национальный центр общественного здоровья не отслеживает, кто с кем мог контактировать в коридорах, применяется порядок, что и в Cкандинавских странах, — изолируются самые близкие контакты, то есть члены семьи, где риск заражения, если кто-то из членов семьи заразился, очень высок. А во всех остальных случаях люди, у которых есть симптомы, должны пройти тест, а затем, если симптомы подтвердятся положительным тестом, что это ковид, то их изолируют в соответствии с утвержденным порядком», — напомнила И. Шимоните. действующие правила.

Премьер-министр также напомнила, что принят порядок, согласно которому представители некоторых профессий смогут работать в случае бессимптомного протекания заболевания.

«Так что принципы управления пандемией были изменены кардинально», — пояснила И. Шимоните.





И. Шимоните / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Европейский сертификат в Литве будет действовать 7 месяцев

LRT.lt напоминает, что паспорт возможностей был введен в мае прошлого года. Ковидный сертификат выдавался людям, которые приобрели иммунитет к коронавирусу или имеют отрицательный результат теста на COVID-19. Паспорт возможностей позволяет тем, у кого он есть, посещать более крупные торговые точки, учреждения досуга, развлечений и общественного питания.

Некоторые медики также считают, что в настоящее время паспорт возможностей приносит больше вреда, чем пользы, поскольку люди, имеющие сертификат, пользуются им для посещения различных мест даже при наличии симптомов заболевания.

Профессор Аурелия Жвирблене ранее высказала мнение, что нынешняя волна COVID-19 в Литве должна достичь своего пика в начале февраля, и тогда же будет целесообразно начать снятие ограничений.

«По прогнозам, пик должен быть достигнут примерно в начале февраля. Я считаю, что и изменение правил самоизоляции, и полное снятие ограничений являются элементами одной и той же стратегии, потому что, если мы будем относиться к этой инфекции, как к любому другому вирусу, вызывающему простуду, этот подход, вероятно, изменится, как и ограничения, - говорит А. Жвирблене. - Уместно начать ограничения снимать».



Сегодня Министерство здравоохранения сообщило, что общеевропейский цифровой вакционный сертификат будет выдаваться на 9 месяцев после полной вакцинации. По сообщению министерства, в Литве он будет действителен в течение семи месяцев. Новый порядок вступит в силу с февраля. Для вакцинированных бустерной дозой сертификат будет бессрочным. Для переболевших коронавирусом, как и прежде – действителен в течение 180 дней.