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2022.01.30 11:35

Премьер стала попечителем Форума культуры литваков

BNS2022.01.30 11:35
Граффити в Каунасе, посвященное литовским евреям
Граффити в Каунасе, посвященное литовским евреям / Asmeninio archyvo nuotr.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните стала попечителем Форума культуры литваков "Каунас - культурная столица Европы - 2022".

"Литваки - исключительно важная часть идентичности нашего государства, которую нам еще предстоит раскрыть для себя самих. Леонидас Донскис назвал литваков, ставших людьми мира, предтечами глобальной Литвы. Так что трудно переоценить значение литваков как уникального моста между Литвой и миром. Поэтому сегодня нам надо стараться сберечь все сохранившееся наследие литваков", - сказала премьер.

Как сообщает пресс-служба правительства, форум будет проходить в каунасском университете им. Витаутаса Великого 29-30 сентября.

На встрече литваков мира в течение нескольких дней будет представлена культурная программа и состоятся дискуссии об идентичности литваков, памяти и роли культуры в формировании представлений о будущем. В дискуссиях примут участие известные деятели искусств и ученые.

# Культура
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