На семейных врачей обрушилась лавина «омикрона» - принимают по 50 пациентов в день

Новая волна COVID-19 уже стала проблемой для врачей общей практики. К ним с каждым днем ​​поступает все больше обращений за справкой о о временной нетрудоспособности, увеличивается также количество простудных заболеваний. Некоторым семейным врачам приходится работать удаленно, даже если у них наблюдаются легкие симптомы COVID-19, другие принимают по 50 пациентов в день.

Как рассказал порталу LRT.lt директор поликлиники Центро Кястутис Штарас, проблемы есть, но пока поликлиника предоставляет все возможные услуги.

«Проблемы из-за того, что часть персонала приходится отдавать в мобильные пункты для сдачи ПЦР-тестов. На этой неделе мы должны лишиться таким образом 47 работников. Остальные работники больны. Отдельные врачи болеют, но те, кто страдает бессимптомной формой заболевания, имеют возможность оказывать услуги дистанционно. Те, кто работает, оказывают услуги пациентам контактно. Нет массовых заболеваний, нет вспышек в отдельных подразделениях. Однако мы замечаем, что молодые сотрудники иногда заражаются от детей, которые возвращаются из учебных заведений», — подчеркивает директор.

По его словам, поток больных увеличился, но вместе с коллегами К. Штарас уже готовится представить в Минздрав предложение, которое бы облегчило работу семейным врачам.

Кястутис Штарас / BNS nuotr.

«Теперь немного проще, потому что у медсестер есть возможность дистанционно выписывать лекарства пациентам с хроническими заболеваниями», - говорит К. Штарас.

Врач: за день - более 50 пациентов

Семейный врач Дайва Макаравичене говорит, что за последние недели нагрузка на семейных врачей значительно возросла.

«Число заболевших значительно увеличилось. Увеличилось как количество дистанционных консультаций, так и количество пациентов, обращающихся в поликлинику. У нас за день - более 50 пациентов, это действительно много. Большое количество людей сдают тесты, получают положительные ответы и сразу же обращаются (к нам – ред.). По сравнению с предыдущими неделями количество людей сильно увеличилось, мы все это чувствуем», — говорит она.

LRT.lt также связался с руководителем службы инфекционного контроля Шешкинской поликлиники Мигле Будрене, которая подтвердила, что все больше жителей обращаются за помощью к семейным врачам.

Здание Шешкинской поликлиники / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Потоки пациентов увеличились, особенно среди детей. В связи с увеличением числа больных детей из общеобразовательных учреждений отдел охраны здоровья детей работает в усиленном режиме. Количество простудных заболеваний на данный момент также растет, мы стараемся оказывать услуги на расстоянии, чтобы было как можно меньше контактов, другие приходят, когда нужен непосредственный контакт с врачом», — говорит представитель Шешкинской поликлиники.

По ее словам, в настоящее время наблюдается рост числа врачей, заболевших COVID-19.

«Однако мы не сталкиваемся с какими-то колоссальными проблемами, потому что 94% работников в нашей поликлинике привиты, около 50% - бустерной дозой, кроме того, мы еще и тестируем для профилактики. Количество людей на изоляции сейчас растет, поскольку дети возвращаются в школу и оттуда приносят вирус. Но пока проблем с оказанием услуг нет», — уверяет М. Будрене.

За минувшие сутки в Литве было выявлено 10630 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 9 человек.